¡Otro abandono en la Volta a la Comunitat Valenciana! El fichaje estrella del Movistar se retira tras una dura caída

La Volta a la Comunitat Valenciana pierde por el camino a otra de las estrellas de su cartel. Cian Uijtdebroeks, flamante fichaje del Movistar Team, no estará presente en el pistoletazo de salida de la etapa reina como consecuencia de la dura caída que sufrió en la tercera jornada de competición.

Cuando faltaban 50 kilómetros para alcanzar la meta en Sant Vicent del Raspeig, Uijtdebroeks se vio involucrado en una dura caída. Si bien es cierto que el belga pudo terminar la etapa con un vendaje en su mano izquierda, las posteriores imágenes tras acudir a la ambulancia hicieron saltar todas las alarmas.

Una vez realizadas las pruebas médicas pertinentes, el Movistar Team se encargó de confirmar las sospechas de los aficionados. A través de un comunicado oficial, el equipo español puso en manifiesto que su corredor estrella no participará en la etapa reina.

"Tras la caída sufrida ayer, durante el transcurso de la 3ª etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. El corredor belga padece fuerte dolor en la muñeca, sin apreciación de lesión ósea", explicó el Movistar Team a través de sus redes sociales. Dentro de las malas noticias, el hecho de que no haya sufrido ninguna fractura es motivo de alegría.

De este modo, Cian Uijtdebroeks se une a la lista de estrellas retiradas de la presente edición de la Volta a la Comunitat Valenciana. El primero en 'caer' de la lista fue Mads Pedersen, uno de los grandes candidatos a la victoria en la general, tras verse involucrado en un accidente durante la etapa inaugural