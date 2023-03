El 95% de les marques de Sea Otter Europe Girona Costa Brava by Continental i Euro Mobility Festival repeteixen al 2023

Després de tancar el termini per marques presents a la present edició, s’obre el període per noves marques, amb espai Expo molt limitat donada l’alta demanda

L’ 1 de febrer, es va obrir la possibilitat que noves marques que no van ser presents a l’edició del 2022 puguin començar a reservar els seus espais a la zona Expo del festival. Fins aquest moment, només les que van tenir presència el 2022 tenien aquesta possibilitat, de forma exclusiva i preferent, de reservar el mateix espai, o d’altres al festival.

L’alta demanda que està tenint el festival de cara a la que ja serà la setena edició, tot i haver ampliat, novament, els metres quadrats d’exposició, ha obligat l’organització a comunicar els expositors habituals i els potencials interessats a accelerar-ne la confirmació presència per no perdre l’opció preferent de reserva del mateix espai que van tenir en edicions anteriors o, en el cas de nous expositors, per no quedar-se sense espai.

No només es nota una demanda més gran per a noves marques i estands, sinó que, a més, s’observa una demanda de contractació de més metres quadrats per part de molts d’ells.

Sea Otter Europe, un festival que connecta indústria i aficionats

El festival és vist com una oportunitat de trobada entre les marques i el públic final. En un món cada vegada més digital, on moltes marques es distribueixen exclusivament per internet, i moltes vegades els potencials compradors coneixen i veuen les seves bicicletes preferides a les xarxes socials, és clau tenir l’oportunitat de provar-les i testar-les sobre el terreny, tocar-les i posar-les a prova i rebre explicacions tècniques dels mecànics i experts de cada marca que atenen els aficionats als mateixos estands. Per això el format de demobike, que ofereix Sea Otter Europe amb més de 40 marques i 500 bicicletes de test de totes les modalitats, sigui un dels pilars d’èxit, tant per als potencials compradors com per a les mateixes marques.