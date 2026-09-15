5 sorpresas y 5 decepciones de La Vuelta a España 2026

La Vuelta a España es una carrera que se puede hacer muy larga por su dureza y las condiciones meteorológicas si no vas bien preparado. Para ello, se debe tener una condición mínima que algunos a veces no son capaces de lograr y se quedan por el camino. Asimismo, la competencia es feroz y hay quienes, pese al sufrimiento de los 21 días, están espléndidos y son muy protagonistas.

Por lo tanto, vamos a repasar cinco de los nombres más destacados y otros que han estado lejos del rendimiento esperado.

Cinco sorpresas

Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) En la previa de La Vuelta, ya apuntaba a este joven esloveno como uno de los nombres a seguir. Y su actuación no ha defraudado para nada. Con un séptimo puesto en la clasificación general y una prestigiosa victoria de etapa en el final en Calar Alto, el corredor del Bahrain se ha postulado como sucesor de su compatriota Tadej Pogacar.

Wout van Aert (Team Visma - Lease a Bike) El corredor belga ha hecho una Vuelta a España de matrícula de honor. Ha sido multifuncional: lanzador de Brennan (ganador de 5 etapas), libertad en el resto de jornadas, dos etapas al saco y maillot de los puntos. Tras ausentarse del Tour de Francia, van Aert ha vuelto más fuerte que nunca y así lo demostraron sus dos triunfos en jornadas de media montaña en las que no tuvo rival en el sprint final. Además, su contribución en los finales masivos fue fundamental para los éxitos de su compañero. Sumó cinco top-10 de etapa más y el prestigioso maillot verde de la regularidad.

Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) En los últimos días de la vida del equipo Kern Pharma, en busca de un parocinador que dé viabilidad al proyecto, Berrade ha sido el que más visibilidad ha dado al equipo. El corredor navarro tuvo mucha presencia en distintas fugas, logrando tres top-10 de etapa, siendo el segundo puesto en Calar Alto su mejor resultado. Además, finalizó cuarto en Peñas Blancas y quinto en Collado del Alguacil. Su buen hacer en la montaña le ha permitido terminar en el top-20 de la clasificación general (19º).

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) El ciclista colombiano ha sido otro de las grandes protagonistas de la gran ronda española. Tras una temporada con muchas más dudas que certezas, el corredor del Bahrain mostró una gran versión, haciéndose con el maillot de la montaña pronto (no se deshizo de él) y siendo uno de los principales protagonistas en las jornadas de alta montaña. A su excelente carrera solo le ha faltado un triunfo de etapa, del que se ha quedado muy cerca en tres ocasiones: Calar Alto, Peñas Blancas y Sierra de la Pandera.

Enric Mas (Movistar Team) Y, como no, en este listado no podía faltar el ganador de La Vuelta a España 2026: Enric Mas Nicolau. El corredor balear ha mostrado la mejor versión de su carrera y, aprovechando la pérdida en la carrera de Tadej Pogacar, asumió los galones de líder desde el primer momento y ganó en el Alto de Aitana. Con una estrategia brillante del Movistar y unas piernas que respondieron a la perfección, Mas fue ampliando la ventaja durante las siguientes semanas hasta poner el lazo en la 'crono' del pasado jueves, donde únicamente cedió 33 segundos ante un especialista como Primoz Roglic.

Cinco decepciones

Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) La principal decepción de los hombres de la clasificación general. De más a menos, el Tour de Francia y el calor claramente pasaron factura a un 'Skelly' que sufrió mucho en la última semana de carrera. Tras hacer sexto en la general de 'La Grande Boucle' había muchas expectativas puestas en él y parecía que el objetivo podía ser el podio, pero ha terminado cayendo hasta el 13º puesto.

Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) El ganador de la montaña en el Giro de Italia de 2025 apuntaba a dicho objetivo en La Vuelta, pero ni rastro de él. Uno de los grandes desaparecidos de la carrera, solo se dejó ver un poco en las etapas de Sierra de la Pandera y Collado del Alguacil, pero sus compañeros Cristian Rodríguez y Harold Tejada le superaron con claridad. No ha sido un buen año del italiano.

Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS) Ay, Carlos... Quién te ha visto y quién te ve, el ciclismo español necesita volver a verte brillar. Tras la decepción de no ir al Tour de Francia, parece haber dado la razón al staff del INEOS. Completamente desaparecido en carrera, no encontró buenas piernas en ningún momento y no nos pudo ofrecer ni una fuguita. Esperemos que quedé menos para volver a ver aquel Carlos Rodríguez que ganó una etapa del Tour a Pogacar y Vingegaard.

Mads Pedersen (Lidl - Trek) Era uno de los grandes nombres de La Vuelta a España 2026, pero recibimos poquísimo de él y por poco tiempo. Su mala condición terminó obligándole a abandonar en la etapa 11, pero antes no pudimos ver ni un 10% del Pedersen del Tour. Cero presencia en fugas de media montaña y un segundo y cuarto puesto en las etapas fueron el balance de su participación. Próximo objetivo: el Mundial.