23 de agosto de 2005: El día que cambió la historia del ciclismo

El 12 de julio de 2005 daba inicio la 92ª edición del Tour de Francia en la región francesa de Vendée con un claro favorito, un Lance Armstrong que había conquistado las seis ediciones anteriores y que a sus 33 años aspiraba a una última corona en el clásico final en los Campos Elíseos de París. El guion se cumplía y el estadounidense se colocaba por última vez el mítico jersey amarillo, el 24 de junio, antes de retirarse para pasar más tiempo con su familia.

El 23 de agosto de 2005, apenas un mes de pues de que hubiera finalizado esa edición del una portada sacudió el mundo del ciclismo y desterró para siempre del olimpo a uno de los ídolos del momento, ni más ni menos que el último maillot amarillo.

'Le mensonge Armstrong' (la mentira Armstrong) rezaba categórico ese titular con letras negras y una imagen del corredor que ocupaba prácticamente toda la portada. "L'Équipe ha obtenido los resultados de los análisis científicos del Laboratorio Nacional Antidopaje de Châtenay-Malabry, contrastados con una serie de documentos oficiales. Una investigación exclusiva que demuestra que Lance Armstrong utilizó EPO durante su primera victoria en el Tour de Francia, en 1999, contrariamente a lo que siempre ha afirmado", apuntaba el rotativo francés en un pequeño texto junto a la imagen del corredor del US Postal vistiendo el maillot amarillo en la subida a Sestriere.

Portada L'Équipe / L'Equipe

La portada se completaba con un texto más amplio firmado por el redactor jefe de ese momento, Michel Dalloni. "La evidencia es asombrosa y nos angustia. El campeón extraordinario, el sobreviviente de cáncer, se convirtió en leyenda gracias a una mentira. Más allá del ciclismo, es todo el deporte el que debe responder por los fallos de uno de sus héroes. Ahora nos toca a todos seguir demostrando que es posible dar lo mejor de uno mismo, dar espectáculo y ganar sin trampas. Creemos en ello", sentenciaba.

Con esa contundente información se daba paso a un amplio reportaje que ocupó las páginas iniciales del diario y que de paso se cargaba de un plumazo el castillo de naipes que Armstrong había construido durante casi una década. El campeón de siete Tours consecutivos (de 1999 a 2005), el hombre que se levantaba de la bici para subir sin esfuerzo los más duros puertos de montaña, el héroe que había superado un cáncer (en 1996 fue diagnosticado con un cáncer testicular avanzado) y un tratamiento de quimioterapia y radioterapia para volver reforzado y reinar en la 'Grande Boucle', se convertía de la noche a la mañana en el señalado.

La noticia se convertía en pocas horas en el mayor escándalo vivido en el mundo del ciclismo y detractores y defensores del ciclista americano se ponían en pie de guerra. La noticia de 'L'Équipe' no dejaba lugar a dudas y ofrecía dos páginas completas con un sinfín de datos y "pruebas" que demostraban la culpabilidad de la estrella estadounidense.

Páginas interiores / L'Equipe

La segunda página se completaba con declaraciones del propio Lance Armstrong en las que afirmaba que, "no tomo ni he tomado nunca drogas para mejorar el rendimiento".

Largo proceso y confesión

Empezaba entonces la cruzada personal y un sinfín de procesos judiciales del ciclista tejano para demostrar su inocencia. Incluso volvía a la competición con cierto éxito entre 2009 y 2011. En enero de 2012, los fiscales federales suspendieron la investigación penal contra Armstrong y el U.S. Postal, pero en el mes de junio la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA, por sus siglas en inglés) acusaba al ciclista de dopaje y tráfico de estupefacientes. Después de que decidiera no apelar, quedaba despojado de sus siete Tours que finalmente quedaron desiertos, en una especie de limbo ciclista.

En 2013, en el programa de Oprah Winfrey, uno de los show de máxima audiencia en Estados Unidos, Lance reconocía el dopaje, dando por finalizada esta historia que cambió para siempre la historia del ciclismo. "Esta historia fue tan perfecta durante tanto tiempo. Se trata de este mito, esta historia perfecta y no era verdad. Veía esta situación como una gran mentira que repetí muchas veces y tal como dijiste, no se trataba de simplemente decir 'no' y apartarme de ello", explicó.

Armstrong, en el programa de Oprah / X

En 2018 se daba carpetazo definitivo al caso, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), sancionara al belga, Johan Bruyneel, director deportivo de los equipos de Armstrong, con una suspensión a perpetuidad, así como al médico Pedro Celaya; y una suspensión de 15 años al preparador físico, José Martí.

En 2020 el exciclista decidió contar "toda la verdad" en el documental 'Lance' producido por 'ESPN'. En la cinta, es el propio corredor el que cuenta todo lo sucedido durante su etapa como profesional, con secundarios de lujo como su exgregario George Hincapié o el presidente de la Federación Estadounidense de Ciclismo.