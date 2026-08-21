CICLISMO
Así son las 21 etapas de la Vuelta a España 2026: perfiles, recorrido y fechas
Consulta el perfil, el recorrido y la fecha de cada una de las 21 etapas que componen la próxima edición de la Vuelta a España
La Vuelta a España 2026 ya lo tiene todo a punto para abrir el telón. Este sábado 22 de agosto, el Principado de Mónaco se vestirá de gala para acoger el pistoletazo de salida de la 81.ª edición de la ronda española, la última de las Grandes Vueltas que configuran el calendario ciclista.
El pelotón recorrerá las carreteras de Mónaco, Francia y Andorra antes de adentrarse definitivamente en suelo español, dónde se desarrollará la acción hasta el próximo domingo 13 de septiembre. A diferencia de ediciones anteriores, Granada toma el relevo de Madrid como escenario final en una última etapa que promete emociones fuertes.
La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.
De vuelta siete años después de su primera y hasta la fecha última participación, Tadej Pogacar tomará salida en La Vuelta como gran favorito a la victoria final. Los principales oponentes del esloveno serán Richard Carapaz, Felix Gall, Oscar Onley, Enric Mas y el 4 veces ganador de la ronda española Primoz Roglic, todos ellos llamados a ocupar una buena posición en la general y capaces de entorpecer el camino del 'Pequeño Príncipe' hacia la ansiada triple corona.
El recorrido de la Vuelta a España 2026
El perfil de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026
Etapa 1. 22 de agosto. Mónaco - Mónaco (9 km)
Etapa 2. 23 de agosto. Mónaco - Manosque (214 km)
Etapa 3. 24 de agosto. Gruissan-Aude - Font Romeu (174 km)
Etapa 4. 25 de agosto. Andorra La Vella - Andorra La Vella (104 km)
Etapa 5. 26 de agosto. Falset - Roquetes (173 km)
Etapa 6. 27 de agosto. Alcossebre - Castellón (177 km)
Etapa 7. 28 de agosto. Vall d'Alba - Aramón Valdelinares (149 km)
Etapa 8. 29 de agosto. Puçol - Xeraco (171 km)
Etapa 9. 30 de agosto. Villajoyosa - Alto de Aitana (187 km)
Etapa 10. 1 de septiembre. Alcaraz - Elche de la Sierra (184 km)
Etapa 11. 2 de septiembre. Cartagena - Lorca (151 km)
Etapa 12. 3 de septiembre. Vera - Calar Alto (166 km)
Etapa 13. 4 de septiembre. Almuñécar - Loja (192 km)
Etapa 14. 5 de septiembre. Jaén - Sierra de la Pandera (154 km)
Etapa 15. 6 de septiembre. Palma del Río - Córdoba (189 km)
Etapa 16. 8 de septiembre. Cortegana - Palos de la Frontera (181 km)
Etapa 17. 9 de septiembre. Dos Hermanas - Sevilla (185 km)
Etapa 18. 10 de septiembre. El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera (32 km)
Etapa 19. 11 de septiembre. Vélez-Málaga - Peñas Blancas. Estepona (210 km)
Etapa 20. 12 de septiembre. La Calahorra - Collado del Alguacil (186 km)
Etapa 21. 13 de septiembre. Granada - Granada (99 km)
¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.
Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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