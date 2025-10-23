Así son las 21 etapas del Tour de Francia 2026: perfiles, recorrido y fechas

El Tour de Francia inicia la cuenta atrás para el pistoletazo de salida de su 113ª edición. Una vez presentado el recorrido, ya solo queda esperar a principios de julio de 2026, momento en el que Barcelona se vestirá de gala para acoger el inicio del evento por excelencia en el calendario ciclista.

El 'Grand Depart' del Tour de Francia 2026, el tercero de la historia desde España, tendrá lugar el 4 de julio en el Fórum de Barcelona en la que será la primera de las tres etapas que transcurren en territorio catalán. El colofón final se producirá el próximo 26 de julio en los Campos Elíseos de París con una etapa final que, tal como sucedió en la edición anterior, estará animada con los tres pasos por Montmartre.

La presente edición de la 'Grande Boucle' contará con un recorrido total de 3.388 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Desde Barcelona hasta París, el pelotó recorrerá un total de 7 regiones y 29 provincias a lo largo de las tres semanas de competición.

Las 21 etapas que configuran el Tour de Francia 2025 tendrán perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual. Además, el calendario cuenta con dos jornadas de descanso.

¿Cuál es el recorrido del Tour de Francia 2026?

El recorrido del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿Cuál es el perfil de las 21 etapas del Tour de Francia 2026?

Etapa 1. 4 de julio. Barcelona - Barcelona, CRE (19,7 km)

Etapa 2. 5 de julio. Tarragona - Barcelona (182 km)

Etapa 3. 6 de julio. Granollers - Les Angles (196 km, montaña)

Etapa 4. 7 de julio. Carcassone - Foix (182 km, media montaña)

Etapa 5. 8 de julio. Lamnnemezan - Pau - (158 km, llana)

Etapa 6. 9 de julio. Pau - Gavarnie-Gèdre (186 km, montaña)

Etapa 7. 10 de julio. Hagetmau - Burdeos (175 km, llana)

Etapa 8. 11 de julio. Perigueux - Bergerac (182 km, llana)

Etapa 9. 12 de julio. Malemort - Ussel (185 km, media montaña)

Etapa 10. 14 de julio. Aurillac - Le Lioran (167 km, montaña)

Etapa 11. 15 de julio. Vichy - Nevers (161 km, llana)

Etapa 12. 16 de julio. Circyit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-saone (181 km, llana)

Etapa 13. 17 de julio. Dole - Belfort (205 km, media montaña)

Etapa 14. 18 de julio. Mulhouse - Le Markestein (155 km, montaña)

Etapa 15. 19 de julio. Champagnole - Plateau de Solaison (184 km, montaña)

Etapa 16. 21 de julio. Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26 km, CRI)

Etapa 17. 22 de julio. Chambery - Voiron (175 km, llana)

Etapa 18. 23 de julio. Voiron - Ocières-Merlette (185 km, montaña)

Etapa 19. 24 de julio. Gap - Alpe d'Huez (128 km, montaña)

Etapa 20. 25 de julio. Le Bourg D'oisans - Alpe d'Huez (171 km, montaña)

Etapa 21. 26 de julio. Thoiry - París Campos Elíseos (130 km, llana)

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.