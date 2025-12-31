Ciclismo
2026 será un año histórico para el ciclismo: las fechas clave del calendario profesional
La temporada en la que Tadej Pogacar puede lograr su quinto Tour arranca en Australia y culminará con el campeonato de Europa en Eslovenia
La temporada 2026 del ciclismo profesional se presenta como un año de máxima ambición y grandes retos, con el calendario ya marcado por tres hitos claros: el Giro (8–31 de mayo), el Tour de Francia (4–26 de julio) y La Vuelta (22 de agosto–13 de septiembre), además de un Mundial que volverá a poner el foco en Norteamérica, con Montréal como sede (20–27 de septiembre).
En el centro de las expectativas aparece, inevitablemente, Tadej Pogacar. El esloveno llega al nuevo curso con la posibilidad real de firmar un quinto Tour de Francia, un escalón que le colocaría en la misma mesa histórica que los únicos pentacampeones de la Grande Boucle.
Nuevos horizontes
Y la historia tiene un matiz potente: el propio Pogacar ha verbalizado que, tras haber ganado ya el Tour cuatro veces, en 2026 le seduce especialmente abrir nuevas vitrinas —con París-Roubaix y Milán-San Remo como obsesiones declaradas— sin renunciar a seguir compitiendo por el amarillo.
Ese pulso por el Tour se cocinará, además, en un escenario con fuerte sello español: la carrera arranca el 4 de julio en Barcelona, un contexto ideal para una edición que apunta a espectáculo desde el primer fin de semana.
¿Y el resto del pelotón?
Y si Pogacar vuelve a presentarse como el hombre a batir, el resto del pelotón llega con una idea fija: romper la lógica de los últimos veranos y castigarle en el terreno donde más duele, la regularidad de tres semanas.
Antes de ese gran objetivo, el 2026 también trae señales de giro en la primera mitad del año. El Giro de Italia abre un capítulo llamativo con su salida desde Bulgaria y su calendario ya oficializado (8–31 de mayo), un detalle que no solo cambia la postal del inicio, sino que puede influir en las preparaciones y en la elección de líderes para las grandes vueltas.
Y después llegará una Vuelta 2026 con recorrido ya publicado, que arrancará el 22 de agosto desde Monaco y cerrará el 13 de septiembre, otro punto de interés para equipos españoles y para figuras que busquen “segunda vida” tras el Tour.
Y como cierre de temporada, el Mundial de carretera en Montréal (20–27 de septiembre) promete ser un foco global: una semana que suele redefinir balances, coronar tendencias y, en muchos casos, redibujar jerarquías para el año siguiente.
-Enero 2026
Tour Down Under Australia: 20–25 enero
-Febrero 2026
Cadel Evans Great Ocean Road Race: 1 febrero
UAE Tour: 16–22 febrero
Omloop Het Nieuwsblad: 28 febrero
-Marzo 2026
Strade Bianche: 7 marzo
París-Niza: 8–15 marzo
Tirreno-Adriático: 9–15 marzo
Milán–San Remo: 21 marzo
Volta a Catalunya: 23–29 marzo
Ronde van Brugge / Tour de Brujes: 25 marzo
E3 Saxo Classic: 27 marzo
Gante–Wevelgem: 29 marzo
-Abril 2026
A través de Flandes (Dwars door Vlaanderen): 1 abril
Tour de Flandes: 5 abril
Itzulia Basque Country: 6–11 abril
París–Roubaix: 12 abril
Amstel Gold Race: 19 abril
Flecha Valona: 22 abril
Lieja–Bastoña–Lieja: 26 abril
Tour de Romandie: 28 abril – 3 mayo
-Mayo 2026
Eschborn–Frankfurt: 1 mayo
Giro de Italia: 8–31 mayo
-Junio 2026
Tour Auvergne–Rhône-Alpes, antes llamado Critérium du Dauphiné: 7–14 junio
Copenhagen Sprint: 14 junio
Tour de Suiza: 17–21 junio
Campeonatos nacionales (contrarreloj y ruta)
-Julio 2026
Tour de Francia (con salida en Barcelona): 4–26 julio
-Agosto 2026
Clásica San Sebastián: 1 agosto
Tour de Polonia: 3–9 agosto
ADAC Cyclassics (Hamburgo): 16 agosto
Renewi Tour: 19–23 agosto
Vuelta a España: 22 agosto – 13 septiembre
-Septiembre 2026
GP Québec: 11 septiembre
GP Montréal: 13 septiembre
Mundial UCI de carretera (Montréal, Canadá): 20–27 septiembre
-Octubre 2026
Il Lombardia: 10 octubre
Tour of Guangxi: 13–18 octubre
Europeo UEC (Eslovenia): 3–7 octubre
- Al-Khelaïfi cierra el año con mensaje al Barça: 'Estuvieron increíbles
- Mathieu Flamini: el exfutbolista que tiene más dinero que Barça, Madrid y varios ‘gigantes’ más juntos
- Mercado de fichajes, hoy 30 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barça - Mónaco, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
- Las grandes metamorfosis de Flick en 2025
- El mundo quiere unirse al Barça
- El Barça busca repetir la 'fórmula Rashford' en el central
- Las condiciones del Barça para la cesión de Ter Stegen a Girona