2026 será un año histórico para el ciclismo: las fechas clave del calendario profesional

La temporada 2026 del ciclismo profesional se presenta como un año de máxima ambición y grandes retos, con el calendario ya marcado por tres hitos claros: el Giro (8–31 de mayo), el Tour de Francia (4–26 de julio) y La Vuelta (22 de agosto–13 de septiembre), además de un Mundial que volverá a poner el foco en Norteamérica, con Montréal como sede (20–27 de septiembre).

En el centro de las expectativas aparece, inevitablemente, Tadej Pogacar. El esloveno llega al nuevo curso con la posibilidad real de firmar un quinto Tour de Francia, un escalón que le colocaría en la misma mesa histórica que los únicos pentacampeones de la Grande Boucle.

Nuevos horizontes

Y la historia tiene un matiz potente: el propio Pogacar ha verbalizado que, tras haber ganado ya el Tour cuatro veces, en 2026 le seduce especialmente abrir nuevas vitrinas —con París-Roubaix y Milán-San Remo como obsesiones declaradas— sin renunciar a seguir compitiendo por el amarillo.

Ese pulso por el Tour se cocinará, además, en un escenario con fuerte sello español: la carrera arranca el 4 de julio en Barcelona, un contexto ideal para una edición que apunta a espectáculo desde el primer fin de semana.

Roglic y sus compañeros de Red Bull / RedBull

¿Y el resto del pelotón?

Y si Pogacar vuelve a presentarse como el hombre a batir, el resto del pelotón llega con una idea fija: romper la lógica de los últimos veranos y castigarle en el terreno donde más duele, la regularidad de tres semanas.

Antes de ese gran objetivo, el 2026 también trae señales de giro en la primera mitad del año. El Giro de Italia abre un capítulo llamativo con su salida desde Bulgaria y su calendario ya oficializado (8–31 de mayo), un detalle que no solo cambia la postal del inicio, sino que puede influir en las preparaciones y en la elección de líderes para las grandes vueltas.

Y después llegará una Vuelta 2026 con recorrido ya publicado, que arrancará el 22 de agosto desde Monaco y cerrará el 13 de septiembre, otro punto de interés para equipos españoles y para figuras que busquen “segunda vida” tras el Tour.

Y como cierre de temporada, el Mundial de carretera en Montréal (20–27 de septiembre) promete ser un foco global: una semana que suele redefinir balances, coronar tendencias y, en muchos casos, redibujar jerarquías para el año siguiente.

Pogacar y Evenepoel se saludan antes de una etapa de la anterior edición del Tour de Francia / EFE

-Enero 2026

Tour Down Under Australia: 20–25 enero

-Febrero 2026

Cadel Evans Great Ocean Road Race: 1 febrero

UAE Tour: 16–22 febrero

Omloop Het Nieuwsblad: 28 febrero

Las mejores imágenes del Andorra Cycling Masters con Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro / ACM

-Marzo 2026

Strade Bianche: 7 marzo

París-Niza: 8–15 marzo

Tirreno-Adriático: 9–15 marzo

Milán–San Remo: 21 marzo

Volta a Catalunya: 23–29 marzo

Ronde van Brugge / Tour de Brujes: 25 marzo

E3 Saxo Classic: 27 marzo

Gante–Wevelgem: 29 marzo

-Abril 2026

A través de Flandes (Dwars door Vlaanderen): 1 abril

Tour de Flandes: 5 abril

Itzulia Basque Country: 6–11 abril

París–Roubaix: 12 abril

Amstel Gold Race: 19 abril

Flecha Valona: 22 abril

Lieja–Bastoña–Lieja: 26 abril

Tour de Romandie: 28 abril – 3 mayo

Van der Poel, gran favorito en Gavere / @AlpecinDCK

-Mayo 2026

Eschborn–Frankfurt: 1 mayo

Giro de Italia: 8–31 mayo

-Junio 2026

Tour Auvergne–Rhône-Alpes, antes llamado Critérium du Dauphiné: 7–14 junio

Copenhagen Sprint: 14 junio

Tour de Suiza: 17–21 junio

Campeonatos nacionales (contrarreloj y ruta)

Tadej Pogacar, con el maillot amarillo en el Tour de Francia / MARTIN DIVISEK / EFE

-Julio 2026

Tour de Francia (con salida en Barcelona): 4–26 julio

-Agosto 2026

Clásica San Sebastián: 1 agosto

Tour de Polonia: 3–9 agosto

ADAC Cyclassics (Hamburgo): 16 agosto

Renewi Tour: 19–23 agosto

Vuelta a España: 22 agosto – 13 septiembre

-Septiembre 2026

GP Québec: 11 septiembre

GP Montréal: 13 septiembre

Mundial UCI de carretera (Montréal, Canadá): 20–27 septiembre

Tour Francia 2026 / Tour Francia

-Octubre 2026

Il Lombardia: 10 octubre

Tour of Guangxi: 13–18 octubre

Europeo UEC (Eslovenia): 3–7 octubre