El 19 de enero se estrena una nueva entrega de 'El día menos pensado', el documental con las interioridades de Movistar Team

'El día menos pensado', la docuserie 'insider' del equipo ciclista Movistar, ya tiene fecha de estreno en su nueva temporada: el conjunto telefónico confirmó que verá la luz el 19 de enero.

El documental, que hizo populares expresiones como 'la fuga de la fuga' de Chente García Acosta, uno de los directores deportivos del equipo, recoge el día a día del único equipo español del calendario World Tour, comandado por Eusebio Unzúe.

La docuserie de Movistar+se coló en el autobús, en el coche y en las reuniones del equipo ciclista para contar, desde dentro, victorias, crisis, egos y decisiones al límite.

Movistar+ apostó por un acceso poco habitual en el ciclismo: cámaras pegadas al día a día del Movistar Team, sin maquillaje, con la tensión de la carretera y la trastienda de un WorldTour que vive entre la épica y el desgaste.

La premisa es simple y efectiva: el equipo persigue la victoria, pero el camino está lleno de retos, polémicas y conflictos internos que rara vez llegan al espectador.

La serie arranca con una primera temporada centrada en 2019 y planteada como un documental “sin precedentes” por su nivel de acceso: las Grandes Vueltas como columna vertebral (Giro, Tour y Vuelta), con nombres propios como Richard Carapaz, Alejandro Valverde o la convivencia entre líderes en plena carrera.

La producción corrió a cargo de Telefónica Broadcast Services y estuvo dirigida por José Larraza y Marc Pons.

Un relato sin maquillaje

Después, el relato se vuelve más áspero. La segunda temporada aterriza en 2020 y coloca al equipo ante uno de sus cursos más complejos: el golpe de la pandemia y un cambio de ciclo marcado por salidas de peso, con el foco ya puesto en un nuevo liderazgo y en la reconstrucción del proyecto.

La cuarta entrega (estrenada en 2023 y centrada en lo vivido en 2022) remata el viaje con un final de temporada de alto voltaje: el brillo del equipo femenino con Annemiek van Vleuten y, en el masculino, Enric Mas como referencia… y el adiós definitivo de Valverde, con su último día como ciclista como uno de los capítulos más simbólicos.

Y la historia no se queda ahí: tras un parón, el Movistar Team anunció el regreso de la serie, con grabación prevista para la campaña 2025, lo que la llevaría a una quinta temporada.