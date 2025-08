10 nombres a seguir en la Clásica San Sebastián 2025

Entre el Tour de Francia y La Vuelta a España hay carreras de un día y carreras por etapas muy interesantes para preparar la gran carrera española. La Vuelta a Burgos y el Tour de Polonia se presentan como las opciones más atractivas para preparar una gran vuelta de tres semanas, pero la Clásica San Sebastián de este sábado es una jornada muy apetecible por la gran cantidad de puntos UCI que hay en juego (400 para el ganador). Por una parte, es la última bala de algunos ciclistas que han participado en el Tour y, por otra, el punto de partida de los que se preparan para afrontar La Vuelta. A continuación, veremos algunos nombres a seguir mañana.

Sin duda, Isaac del Toro (2003, México) es una de las sensaciones de la temporada. El año pasado ya dejó grandes destellos, pero este está siendo el de su confirmación. En 2024, venció en la Vuelta a Asturias y finalizó 4º en Tirreno-Adriatico y 3º en Tour Down Under. Por otra parte, en la presente temporada, ganó un etapa y fue líder del Giro de Italia durante 11 días, y ha ganado la clásica Milano-Torino y el Tour de Austria. Este fin de semana competirá en la Clásica y en el Circuito de Getxo, compartiendo liderato con Ayuso, y la próxima semana será el líder indiscutible del UAE en la Vuelta a Burgos, donde quiere ganar la carrera. Con él y Juan Ayuso no se puede descartar un 1-2 del equipo emiratí en el podio de San Sebastián. El año pasado terminó 49º.