Los 10 ciclistas mejor pagados de 2026: los millonarios salarios de Pogacar, Vingegaard y Evenepoel

No ajeno a los tiempos que corren, el ciclismo ha disparado su popularidad en los últimos años. Olvidada la era oscura del dopaje, con numerosos casos que hirieron -pero no mataron- la reputación de un deporte con mayúsculas, la bicicleta ha ganado nuevos adeptos a la consolidada base que ya tenía. Ha ayudado a este nuevo fenómeno la irrupción de una hornada de corredores excepcionales, encabezada por el intratable Tadej Pogacar, un ciclista de época y sin límites competitivos.

En consecuencia a este apogeo, los presupuestos que los equipos destinan a sus corredores se ha disparado respecto al año 2025. La entrada de nuevos patrocinadores y una mejora en los derechos televisivos garantizan una base sólida para invertir más en salarios. Según un informe de 'La Gazzetta dello Sport', las escuadras dispondrán de una media de 33 millones, un total de 663 repartidos entre los veinte equipos de categoría WorldTour, lo que supone un incremento del 4,5% en relación a la temporada pasada, unos números por encima de la inflación prevista para el nuevo año.

UAE y Visma, en otra liga

El equipo emiratí dispondrá para esta campaña de un presupuesto que rondará los 50 millones de euros, de los cuales la mitad serán para sueldos. En las mismas cifras se mueve el neerlandés Visma-Lease a Bike, escuadra de Jonas Vingegaard. Un escalafón por debajo encontramos a equipos como Ineos, Red Bull-Bora o Lidl-Trek, con 45 millones.

Los diez ciclistas mejores pagados de 2026

La escala salarial ha sufrido algún movimiento respecto al 2025, con la salida de corredores como Geraint Thomas -retirado- o Chris Froome -sin equipo-. La corona se la lleva Tadej Pogacar, cómo no. El esloveno tiene un salario neto de 8 millones de euros, que se dispara por encima de la decena por bonus de victorias. Y, obviamente, la nueva versión del 'Caníbal' los cumple con creces.

Pogacar, el mejor pagado del pelotón / EFE

Por detrás del tetracampeón en el Tour se sitúa esta temporada Remco Evenepoel. El belga ha mudado los colores del Soudal por los del Red Bull-Bora, en busca de un proyecto deportivo ambicioso y con un sueldo anual que quita el hipo. El doble campeón olímpico en ruta y contrarreloj se embolsará 6,6 millones en el equipo alemán.

Remco Evenepoel, nuevo corredor del Bora / KIM LUDBROOK

El Top-3 lo cierra el danés Jonas Vingegaard. Con dos amarillos del Tour en su palmarés y ganador de La Vuelta en su edición de 2025, el escandinavo mantiene su salario respecto al año pasado. Vingegaard gana 5 millones en el Visma-Lease a bike, donde es el jefe de filas y el principal candidato a destronar a Pogacar en Francia.

Vingegaard, ganador de La Vuelta 2025 / EFE

A rueda de los tres fuera de serie se encuentran Van Aert, Van der Poel y Primoz Roglic, todos ellos con cuatro millones, Tom Pidcock y Adam Yates, con 2,7, y cierran la clasificación Egan Bernal y el español Carlos Rodríguez, ambos del Ineos Grenadiers, y con 2,5 millones de sueldo anual.