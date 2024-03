La semana perfecta del español Mateo Joseph

No podía haber cerrado de mejor manera una semana que no se le olvidará en la vida. Mateo Joseph, delantero de 20 años nacido en Santander que viene de estrenarse con gol en su primera convocatoria con la Sub-21 tras decantarse por representar a España , tenía preparado un segundo plato estrella. Tres días después de su diana frente a Bélgica, apareció al rescate del Leeds United con otro gol 'in extremis' para el empate frente al Watford (2-2).

No llevaba ni un minuto sobre el terreno de juego, apenas segundos, cuando cazó un balón llovido al borde del área pequeña y logró enviarlo a la red tras un segundo disparo. Había entrado en el 84' y su tanto subía al marcador en el 85'. De nuevo, Mateo Joseph apareciendo como salvador con un disparo de '9' puro y convirtiendo el que es su primer gol en liga (aunque había firmado un doblete frente al Chelsea en la FA Cup). En base a esta genialidad al servicio del equipo, el Leeds United, que sigue metido de lleno en una lucha feroz por el ascenso a la Premier League, logró rescatar un punto de oro en su visita a Vicarage Road.

Tras el empate, se colocaron segundos en la clasificación a un solo punto del Ipswich Town y también un punto por encima del Leicester City, que perdió en su visita a Bristol. Está la cosa que arde, y tras el empate fueron muchos los aficionados 'Whites' en lanzarse a pedir más minutos para Mateo Joseph. "Más oportunidades para este chico", "Qué gran semana, Mateo", "Brillante"... fueron algunos de los comentarios de los 'fans' en redes sociales. Vista su irrupción no es de extrañar.

MATEO SE CRECE CUANDO LE DEJAN

Y al bueno de Mateo le gusta exigirse y cumplir cuando su equipo lo necesita. Lo hizo en su primera convocatoria con la 'Rojita' (había jugado con Inglaterra Sub-20 pero se ha decantado definitivamente por España) y lo ha vuelto a hacer entrando como suplente en un duelo de lo más exigente en la Championship, una de las ligas más competitivas del planeta. A sus 20 años, Joseph ha presentado su candidatura a ser uno de los hombres de confianza de Daniel Farke en la lucha por la titularidad en Leeds. Todavía no ha salido de inicio en un duelo liguero, pero va por el buen camino.

Mateo Joseph y Junior Firpo, tras el empate ante el Watford / @JuniorFirpo03

Tras el empate definitivo ante el Watford y la celebración de un gol que no se le va a olvidar, Mateo Joseph no quiso esconder su alegría ante los micrófonos del club: "Estaba preparado en el área y el balón entró pese al rebote... es un gol sea como sea. Intento ayudar al equipo siempre que el entrenador cuenta conmigo. Es más difícil ganar partidos a medida que se acerca el final de temporada, así que hay que valorar mucho este empate", explicó Joseph.