El efecto Corberán revoluciona Inglaterra

El técnico español, que ya triunfó con el Huddersfield acariciando el ascenso a la Premier, está llevando al histórico West Brom a una recuperación casi milagrosa en tiempo récord El entrenador de Cheste le ha cambiado la cara al histórico club de The Hawthorns

Carlos Corberán ha dado un giro de 180 grados al West Bromwich. Hace apenas dos meses, a finales de octubre, cogía las riendas del equipo para sacarlo de las posiciones de descenso en las que se encontraba. Ni más ni menos que colista con 14 puntos en 14 jornadas. Dicho y hecho. En tan solo ocho partidos el técnico valenciano no solo ha logrado esquivar la zona de peligro de la Championship, sino que ya se encuentra a tan solo tres puntos de los puestos de Play Off de ascenso a la Premier League.

Su método ha hecho que el equipo cambie radicalmente la cara y, a consecuencia de ello, que los puntos hayan vuelto al casillero a una velocidad vertiginosa. Concretamente, bajo el mando del valenciano, el West Brom ha sumado 18 puntos de 24 posibles, llegando a encadenar una racha de cinco partidos consecutivos ganando, con tres de ellos manteniendo la portería a cero.

Además, suma 12 goles a favor y solo 4 en contra en los ocho partidos disputados en el banquillo de The Hawthorns. No es de extrañar que con estos registros también fuera nominado a mejor entrenador del mes de noviembre, nada más aterrizar en The Albion.

Además, los halagos hacia el entrenador español no han dejado de sucederse, desde su llegada. "Su conocimiento táctico es absolutamente diferente al del resto de entrenadores. Es algo que nunca había visto en mi carrera. Todo, desde que llegaron, ha sido fantástico", afirmó Kyle Bartley, jugador del West Brom que se muestra encantado con el cambio que Corberán ha dado al equipo.

No es el único. El jugador Darnell Furlong también reveló cómo el West Brom ha respondido tan bien desde la llegada del de Cheste: “Estamos extremadamente organizados ahora, lo cual es bueno. Tenemos una estructura ahora que no solo se aplica a los defensores, se aplica a todo el equipo. Nos ha enseñado mucho y ya parece que están dando sus frutos”, ha dicho.

Pero incluso desde los equipos rivales se han rendido ante el buen trabajo de Corberán y el propio jefe de QPR , Mick Beale, también ha hecho la predicción de que el discípulo de Bielsa cambiará la suerte en West Bromwich después de que su equipo fuera derrotado en el choque en Loftus Road.

Todo ello evidencia que Corberán se ha convertido en el arquitecto que ha vuelto a poner en pie al histórico West Brom, con el que sigue afianzando su prestigio dentro del fútbol inglés, como ya hiciera con el Hudderfield donde ya rozó el ascenso a la Premier League el año pasado.