La confesión más sincera de Rooney: "Bebía hasta desmayarme"

El máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra no tiene reparo en recordar sus problemas con el alcohol "No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que los has decepcionado", recuerda el ahora entrenador del Birmingham City

Wayne Rooney, que actualmente es el entrenador del Birmingham City en la Football League Championship y máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra (53 goles en 120 partidos), tuvo una tormentosa relación con el alcohol en su época de jugador, algo de lo que nunca ha rehuido hablar, ya que "afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener".

El ex de Everton, Manchester United, D.C. United y Derby County conversó recientemente con el exjugador de rugby Rob Burrow sobre sus problemas de salud de mental y reconoció en el podcast 'Seven' de la BBC que "bebía hasta casi desmayarse" cuando pasó por malos momentos.

Rooney reconoció que pasó por momentos muy difíciles: "He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi liberación fue el alcohol. Cuando tenía poco más de 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía de casa ni bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que los has decepcionado".

Rooney reconoce que cometió el error de no pedir ayuda: "Al final no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de ayudarme a superarlo. Había gente allí con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo. Cuando haces eso y te dejas ayudar o guiar por otras personas, realmente puedes quedarte en el pozo... y yo estuve así durante algunos años".