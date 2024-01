El calvario de la 'joya' más especial de Guardiola: "Hay que tomar una decisión..."

Era, es y seguirá siendo una de las mayores promesas de la 'fábrica' del Manchester City. La academia del conjunto 'Cityzen', una de las mayores cunas de talento del fútbol mundial, produce una hornada incontable de talentos: primero fue Phil Foden, y más tarde vinieron los Cole Palmer, Rico Lewis, Oscar Bobb, Roméo Lavia o Micah Hamilton, entre muchos otros. En medio de esta constelación de estrellas emergentes, hay un nombre no tan conocido que sigue siendo una de las debilidades de la afición 'Sky Blue': Liam Delap.

Su apellido no engaña: efectivamente, es hijo del mítico centrocampista Rory Delap, centrocampista que militó en la Premier en clubes como el Derby County, Southampton, Sunderland o Stoke City, donde se hizo conocido por sus saques de banda potentísimos al área. Liam, sin embargo, quiere labrarse un nombre por méritos propios y no por el nombre en su camiseta. Formado en la cantera del Manchester City, el menor de los Delap no está viviendo un camino fácil en su lucha personal por triunfar en la élite del fútbol inglés.

TERCERA CESIÓN CONSECUTIVA

A sus 20 años, el delantero de Winchester vive su segunda temporada a préstamo del Manchester City. Pese a debutar con el primer equipo en un duelo de Carabao Cup en septiembre de 2020 y sumar dos partidos más en Premier, Pep Guardiola no supo encontrarle el hueco en su esquema y ha tenido que buscarse su oportunidad lejos del Etihad. . Concretamente, un escalón por debajo, en Championship. Tras un breve paso sin demasiado éxito por Stoke City y Preston North End, Delap parecía haber encontrado su sitio... hasta ahora.

Sumaba 7 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada en segunda división cuando una grave lesión le ha apartado de los terrenos de juego. Indiscutible en las convocatorias de Inglaterra Sub 21, Delap también es un jugador con mucho potencial en clave selección. Este varapalo es la peor noticia para un futbolista necesitado de minutos que parecía empezar a dar continuidad a todo el talento que esconde en sus botas. Que es mucho, por cierto.

Liam Rosenior, técnico del Hull City, visiblemente afectado, confirmó las peores noticias sobre su estado de forma en rueda de prensa: "Estará fuera dos o tres meses como mínimo, lo cual es una verdadera lástima para él y para nosotros porque ha estado brillante. Es un problema en su rodilla, y ojalá se pueda solucionar sin cirugía", explicó. El equipo está séptimo en la tabla, a un sólo punto de puestos de play-off de ascenso, en gran parte gracias al buen rendimiento de Delap, elegido jugador del mes de diciembre por sus aficionados.

El debate ahora está entre el club propietario del jugador (el Manchester City) y el club con el que comparte sus servicios (el Hull City). Para tratarse de su lesión, Delap podría acudir a Mánchester en busca de una recuperación más óptima. "Obviamente, tienen excelentes instalaciones y queremos hacer lo correcto para él y para recuperarlo lo más rápido posible. Tendremos que tomar esa decisión", reconoció Rosenior. Ojalá todo quede en un susto y el mejor Liam Delap, ese delantero rematador y con el gol entre ceja y ceja, pueda aflorar de nuevo.