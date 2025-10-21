Zubimendi: "Decir que en el Madrid faltaba una pieza como yo... el Arsenal era el mejor equipo para mí"

Existía - existe - una obsesión colectiva de comparar a Martín Zubimendicon Rodri. El nacido en San Sebastián rechazó la propuesta invernal del Manchester City y se mantuvo fiel al club de sus amores hasta final de temporada. Eso sí, cuando el Arsenal llamó a su puerta en verano, no se pensó dos veces unirse al ilusionante proyecto de Mikel Arteta. "Martín es un jugador que aportará una enorme calidad e inteligencia futbolística a nuestro equipo", prometía Andrea Berta. Y razón no le faltaba al exdirector deportivo de un Atlético de Madrid que visita esta noche al Arsenal de Zubimendi.

Tardó poco en encajar en el engranaje 'gunner'. Es el metrónomo de Arteta. "Estoy teniendo minutos en un gran equipo, que aspira a todo", cuenta en una entrevista con 'AS'. Es la primera aventura lejos de su San Sebastián natal y está yendo "mejor de lo que esperaba". "Me coge en una edad un poco más maduro, con 26 años, y creo que me lo estoy tomando con mucha tranquilidad y naturalidad. Era también una demostración personal de que yo también podía salir de casa, de que podía vivir una experiencia, en lo personal, en una nueva cultura", relata.

Martin Zubimendi celebra tras marcar el 3-0 contra el Nottingham Forest / EFE/ANDY RAIN

Una adaptación, eso sí, que está siendo mucho más sencilla gracias a los David Raya, Mikel Merino, Kepa y Mosquera: "Intento no juntarme demasiado con ellos y hablar un poquito de inglés también, pero es inevitable que la lengua ayuda y son buenos amigos ahora”, explica. Pero tenía claro desde el minuto uno que el Arsenal cumplía con sus expectativas futbolísticas: "Una vez que decidí salir de la Real, el Arsenal era un equipo que, por lo que había visto, me venía bien por juego sobre todo. Quería un entrenador muy detallista también y en (Mikel) Arteta, en cuanto hablé con él, lo encontré".

"Pensé mucho en qué equipo era el mejor para mí, y por estilo de juego era el Arsenal. Pero también tengo que darle las gracias a ellos porque me han dado el espacio, la confianza y los minutos, que es donde mejor se puede sentir uno”, añade sobre su decisión.

Zubimendi, clave en la Real y uno de los grandes deseados en el mercado / X

Se le llegó a vincular con un Real Madrid necesitado de un perfil como el suyo: "No sé, no sé. Estamos hablando de clubes muy grandes. Decir que en el Madrid faltaba una pieza como yo es mucho decir porque todos los jugadores que tienen son espectaculares. Y en el Arsenal más de lo mismo. El que estaba aquí en mi posición, para mí es también uno de los mejores en su puesto. Más que nada, el club decidió que necesitaba un cambio y en eso estoy, intentando mejorar al equipo”, asegura.