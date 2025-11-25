Un zorro anda suelto por Stamford Bridge antes del Chelsea - Barça: ¿Aparición de un nuevo gafe?

El partido entre Chelsea y Barça de la jornada 5 de la Champions está saliéndole rana al conjunto de Hansi Flick y se ha marchado perdiendo por la mínima al descanso por culpa de un gol del portugués Pedro Neto que ha sorprendido a la zaga azulgrana.

Mientras, antes del partido, cuando todo el mundo recuperaba antiguos partidos entre ingleses y catalanes aparecían unas curiosas imágenes de un zorro campando libremente por la grada del estadio londinense de Stamford Bridge.

El animal se ha colado en el complejo deportivo y se le ha podido ver ciertamente desubicado al darse cuenta que se encontraba en un lugar tan grande y desconocido.

Según parece, los hechos habrían ocurrido horas antes del inicio del partido y todavía sin público en los asientos, por lo que la evacuación habrá sido mucho más sencilla que si ya hubiera estado repleto.

Ante la primera parte floja de los azulgranas, algunos ya se preguntan si la presencia del zorro en el campo responde a un nuevo tipo de gafe o es completamente fortuito.

Una de las primeras cuentas en redes sociales en publicarlo ha sido la de Amazon Prime Video Sport, que se preguntaba si "alguien había pedido un 'fox in the box'", una expresión que se usa habitualmente para referirse a aquellos delanteros que siempre marcan en posiciones cercanas a la portería, lo que sería un palomero, en español.

Además de esto, también ha aparecido una imagen de Cole Palmer, estrella principal 'blue', cubierta por un bloque de hielo a las afueras de Stamford Bridge, en alusión a su celebración al marcar.