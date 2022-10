Xabi Alonso, al borde de la eliminación

El Bayer Leverkusen necesita ganar y esperar un tropiezo atlético en Oporto Desde su llegada al Bay Arena, el tolosarra no ha conseguido enderezar el rumbo del equipo

El triunfo podría no valerle al Bayer Leverkusen, que necesita buenas noticias provenientes de Oporto con tropiezo del Atlético. Xabi Alonso no ha conseguido enderezar el rumbo de los alemanes, ni en Bundesliga ni en Europa, y algunas voces empiezan a criticar su falta de experiencia en un banquillo de élite. El cambio de Gerardo Seoane por el guipuzcoano no ha surtido el efecto esperado.

La última bala del cuadro de la ‘Aspirina’ se la jugarán contra un sorprendente Brujas, ya clasificado y que aspira a amarrar el liderato del grupo en Alemania. La principal baza de los belgas volverá a ser Ferran Jutglà, una de las revelaciones de lo que llevamos de temporada tras su salida del Barcelona.

Alineaciones probables

Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tapsoba, Tah, Bakker; Andrich, Palacios, Amiri; Adli, Schick, Hlozek.

Brujas: Mignolet; Meijer, Mechele, Boyata, Sobol; Nielsen, Balanta, Vanaken; Sowah, Jutglà, Lang.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).