Rebautizan en la Wikipedia al árbitro del Inter - Barça como "el ladrón del VAR"

La página de Pol van Boekel ha sido editada tras su desastrosa actuación en el partido de Champions "El ladrón del VAR" y "Vito Corleone", llaman al colegiado neerlandés

El Barcelona saldó con derrota (1-0) su visita al Giuseppe Meazza en el partido correspondiente a la jornada tres de la Champions League. No obstante, uno de los grandes protagonistas del encuentro ha sido el árbitro encargado del VAR, Pol van Boekel. Lejos de dejar el protagonismo a los jugadores, el colegiado neerlandés acaparó todos los focos del encuentro con sus polémicas decisiones, una constante a lo largo del juego.

Su cuestionable accionar en el encuentro le ha valido para que en su página de la Wikipedia se le rebautizara como "el ladrón del VAR". Y es que su labor durante la visita del Barcelona al Inter ha dejado indignados a todos en Can Barça. Han sido hasta tres los momentos en los que van Boekel ha influido en el resultado final del encuentro: le anuló un gol a Pedri por unas manos involuntarias previas de Ansu Fati. No señaló un penalti al Barcelona por unas mano evidente dentro del área de Denzel Dumfries. Por último, la roja perdonada a Çalhanoğlu por una entrada por detrás a Busquets, acción que acabó nada más con amarilla, fue un reflejo de las polémicas decisiones de van Boekel. Y no es la primera vez que el neerlandés perjudica al Barcelona con su arbitraje.

"Paulus Hendrikus Martinus van Boekel, conocido como El Ladrón del VAR o Vito Corleone, (Venray, Países Bajos, 19 de septiembre de 1975), es un indeseable neerlandés. Es ladrón internacional FIFA desde 2008", comienza su página de la Wikipedia. La entrada continúa con una explicación satírica de la carrera del colegiado y de las diferentes polémicas en las que se ha visto envuelto. "Su primer atraco fue en un partido amistoso entre Luxemburgo e Islandia el 14 noviembre 2009 (1-1)", se puede leer. Hace mención también a sus controvertidos arbitrajes en la Eurocopa de 2016 y en otros partidos de Champions League.