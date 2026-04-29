La vuelta a la tortilla entre Atlético y Arsenal

El Arsenal de Arteta afronta su segunda semifinal consecutiva, tras tres temporadas quedándose a las puertas de todo y ya no quiere seguir siendo un ‘pupas’. Enfrente estará el Atleti del Cholo, que reaparece en unas semifinales de Champions diez años después que lo hiciera por última vez.

Mikel Arteta celebra el triunfo del Arsenal / Europa Press

LOS FANTASMAS DEL PASADO

Hasta hace apenas dos meses, el Arsenal presumía, y con razón, de ser un equipo prácticamente intocable, al que resultaba muy difícil hacerle gol. Los de Mikel Arteta llegaron a liderar la fase liga de la Champions con pleno de victorias y también mandaban con autoridad en la Premier. Todo ello, además, sostenido por un fútbol extremadamente práctico, trabajado al detalle y ejecutado al pie de la letra por el técnico español. Un bloque defensivo sólido, con muy buenas individualidades de mediocampo hacia arriba, que juega con ideas muy claras, donde sus centrocampistas tienen una enorme influencia llegando desde segunda línea y en el que el balón parado se ha convertido en un auténtico diamante en manos de los gunners. Ahora, cuando el balón empieza a quemar, el cuadro londinense vuelve a temer que le llegue el efecto efervescente.

EL BARÇA, UNA DÓSIS DE ADRENALINA PARA LOS COLCHONEROS

El Atleti del Cholo, sin embargo, ha ido claramente de menos a más esta temporada. Desde bien temprano se descolgó como aspirante al título de Liga y en Champions no daba la sensación de que fuese a durar demasiado, sobre todo por la diferencia de autoridad respecto a los grandes favoritos. Fue la Copa y las dos eliminaciones al Barça las que le dieron alas para creer en sí mismo. Contra todo pronóstico, el Atleti acabó perdiendo la final cuando parecía que volvería a tocar título, algo muy necesario para los colchoneros. Aun así, lejos de venirse abajo, se aferran al sueño mayor: levantar la orejona. Y ahora, todos locos.

Julián Álvarez celebra su gol de tiro libre con el que abrió el marcador en el partido ante el Barça / EFE

LA VUELTA A LA TORTILLA

El último antecedente entre ambos conjuntos se remonta a la jornada 3 de la fase liga: Arsenal 4-0 Atleti. Marcaron Gabriel Magalhães, Martinelli y Gyökeres por partida doble, en un partido en el que los gunners generaron muchísimo peligro por la banda de Martinelli y a balón parado. La diferencia aquel día fue evidente, incluso abismal, pero en el fútbol las dinámicas lo cambian todo. Donde había facilidad para los de Arteta hoy abunda de dudas, y lo que parecía inalcanzable para el Atleti ahora empieza a verse factible. 6 meses han llevado a esta eliminatoria a un contexto totalmente opuesto al que hubiéramos imaginado.

El Arsenal goleó al Atlético con un Gyökeres inspirado / AP

CONDICIONANTES DEL MOMENTO

El Arsenal llega con un frente abierto que no puede descuidar: este fin de semana le toca pelear la Liga, en un tramo decisivo que exige máxima atención y pocos márgenes para rotar. El Atleti, en cambio, seguirá con la gestión habitual del Cholo, dosificando piezas y subiendo canteranos para mantener a todos descansados de cara a la gran cita la semana que viene en Londres.

A todo esto, se suman las bajas de: Pablo Barrios, Giménez y Lookman en el Atlético de Madrid y Kai Havertz, Mikel Merino, Eze y Timber en el Arsenal. Piezas que pueden condicionar planes de partido, ajustar sistemas y obligar a los dos técnicos a reinventarse en un escenario de élite.