Vlahovic reina en la locura de Turín

'Si pestañeas, te lo pierdes', una frase que describe a la perfección la locura vivida en Turín. Tras un primer tiempo parejo y falto de acción, Juventus y Borussia Dortmund le regalaron hasta ocho goles al espectador en la segunda mitad. Adeyemi adelantó al cuadro 'borusser' en el minuto 50, pero la reacción juventina fue inmediata: Yildiz devolvió la igualdad a un marcador que rompió Nmecha dos minutos más tarde... para que Vlahovic pusiera el 2-2 otros dos minutos después. Pero Yan Couto y Bensebaini - de penalti - quisieron que los tres puntos viajaran a Dortmund. Los de Tudor, sin embargo, no bajaron los brazos y, en el añadido, Vlahovic y Kelly salvaron un punto con sabor a algo más (4-4).

Tremenda racha goleadora lleva la Juve: ocho tantos cuatro días. Se llevó el 'Derby d'Italia' sobre la bocina y, en su estreno en la Champions League, salvó un punto ante un Borussia Dortmund que llegó a tener el triunfo en su mano. Los de Kovac se avanzaron primero en el marcador por medio de Adeyemi y, tras el empate de Yildiz, Nmecha puso el 1-2. Pero Vlahovic, la gran figura del encuentro, devolvió la igualdad en un contraataque.

Couto, cuyo año debut en Westfalia fue complicado, fusiló la meta de Di Gregorio en una acción que el mismo se fabricó. Condujo el esférico por la banda derecha y, aunque se lo dejó atrás, se lo rebañó a su rival para poner el 2-3 con un golpeo desde fuera del área. Bensebaini puso el que llegó a parecer el 2-4 definitivo, pero la Juve no se dio por vencida y se encomendó a un enorme Vlahovic para rescatar un valiosísimo punto.