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CHAMPIONS LEAGUE

Vitinha, MVP de la final

El luso, brújula del conjunto parisino, completó un excelso partido en el Puskás Arena

Vitinha, MVP de la final de la Champions

Vitinha, MVP de la final de la Champions / @ChampionsLeague

Sport.es

Vitinha es la brújula del Paris Saint-Germain. Fue elegido MVP de la final de la Champions League que conquistó su equipo frente al Arsenal en una agónica tanda de penaltis.

El luso completó un excelente partido. Fue de menos a más, como el resto de sus compaleros. El Arsenal se encerró atrás en la primera mitad y, en la segunda, se convirtió en el guía del París Saint-Germain. Realizó 162 toques de balón, completó 141 pases de 150 intentados, recuperó cinco balones, creó tres ocasiones y no cometió faltas.

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Se vació sobre el césped del Puskás Arena. Literalmente. Con molestias en un gemelo, fue sustituido en el minuto 105 por Lucas Beraldo.

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