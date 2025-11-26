¿Quién para a Vitinha?

El Parque de los Príncipes vivió un duelo eléctrico entre el PSG y el Tottenham, donde los destellos de los centrocampistas del equipo parisino, la ya reconocida medular formada por Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz, recordaron, en el mejor escenario posible, por qué son considerados los magos del equipo dirigido por Luis Enrique. El portugués, con un hat-trick, demostró que está un escalón por encima del resto. Es uno de los mejores del mundo en su posición.

Tanto el PSG como el Tottenham necesitaban ganar para empezar a consolidarse en el top-8 de la fase de liga. El partido arrancó con un aviso de Fabián Ruiz en el minuto 7: un latigazo desde fuera del área que obligó a una gran estirada de Vicario. Pero fue el Tottenham quien golpeó primero.

Richarlison (R) of Tottenham Hotspur celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League league phase match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur in Paris / MOHAMMED BADRA / EFE

Bergvall se inventó una genialidad para habilitar a Spence por la izquierda, cuyo centro al segundo palo encontró la cabeza de un Kolo Muani que, con mucha calma, cambió el balón de palo para que Richarlison cabeceara a placer. Era el minuto 35 cuando la 'cacatúa', como llaman al delantero brasileño, brillaba en París con su particular celebración.

Vitinha al rescate

Por suerte para Luis Enrique, su equipo no tardó en reaccionar. Vitinha, con un disparo potente desde la frontal, igualó el marcador en el añadido del primer tiempo, volviendo a equilibrar la balanza. Pero la alegría duró poco. Los parisinos se llevaron otro jarro de agua fría cuando Kolo Muani, quien no triunfó en el PSG después de costar casi 100 millones de euros, volvió a adelantar a los 'spurs' con un misil de volea tras un cabezazo de Richarlison que Pacho salvó sobre la línea.

Vitinha of PSG celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League league phase match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur in Paris / MOHAMMED BADRA / EFE

Tocaba volver a remar. Y, como en el primer tiempo, la única solución volvió a ser la magia de Vitinha. Esta vez con la zurda, ejecutó otro disparo potente tras dos amagos para superar a Vicario por el palo largo. Antes de la hora de partido, Fabián Ruiz sacó su particular varita para adelantar al PSG tras un error del Tottenham en salida de balón y un posterior pase de espuela de Joao Neves. Los tres centrocampistas del PSG, auténticos cerebros del equipo, participaron en los goles para obrar la remontada.

La tranquilidad llegó en el minuto 64 con un gol de Pacho a placer tras un saque de esquina con barullo, pero la rompió de nuevo Kolo Muani aprovechando un error en salida de balón del casi infalible Vitinha, que reconoció al momento su fallo.

Nuno Mendes (R) of PSG in action against Randal Kolo Muani of Tottenham Hotspur during the UEFA Champions League league phase match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur in Paris / MOHAMMED BADRA / EFE

Pero como suelen hacer los grandes genios, él fue el encargado de volver a sacar al Tottenham del partido, completando su particular 'hat-trick' desde los once metros en el minuto 79 y echando el cierre a un auténtico partidazo en el Parque de los Príncipes.