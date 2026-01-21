Visita de confirmación al infierno turco: "Me encanta su ambiente y energía"

El Atlético de Madrid visita este miércoles el infierno turco (18.45 horas), donde una victoria certificaría su clasificación y acercaría el pase directo a los octavos de final. Pese a ser fiel a su 'partido a partido', Diego Simeone calculó que su equipo debe ganar los dos partidos que le restan (hoy frente al Galatasaray y la semana que viene frente al Bodo/Glimt) en la Champions para evitarse la ronda extra.

“Hay que ganar los dos partidos, no es muy difícil (el cálculo). No sirve con un empate y una victoria. Hay que ganar los dos partidos”, espetó rotundamente el técnico durante la rueda de prensa en el estadio Ali Sami Yen. Allí se la jugará un Atlético de Madrid que arrancó la penúltima jornada de la fase grupos en la octava plaza con 12 puntos, tres más que un Galatasaray que no se da por vencido.

Pero no se quedó ahí Simeone en sus exigencias: “Siempre se puede hacer más, pero evidentemente hay una Champions muy fuerte, con muchos equipos importantísimos queriendo estar en este grupo de ocho para evitar jugar una eliminatoria más. Pero será difícil para todos, porque está todo muy apretado, hay equipos que no creo que pierdan, seguramente ganarán, y la exigencia va a ser altísima para poder estar entre los ocho primeros”.

Julián Álvarez tiene una cita con su competición fetiche / EFE

Conoce de sobras el Atlético de Madrid el infierno turco que le espera esta tarde. “El ambiente de este estadio me encanta. Me encanta la energía de la gente, de la ciudad, con la pasión que viven cada partido que juegan de local y simplemente viéndolo por televisión, que estos últimos días vimos bastantes partidos de local, transmiten lo más lindo que tiene el fútbol, que es esa pasión”, remarcó Simeone.

Pocas sorpresas se esperan en el once rojiblanco, con Sorloth y Julián ocupando la punta del ataque. Tuvo Simeone elogios para ambos. “La verdad que poco que enseñarle porque tiene una contundencia enorme con su juego aéreo, nos ayuda muchísimo en la pelota prolongada, dentro del área siempre tiene situaciones de gol... El otro día metió un golazo”, dijo sobre el noruego. Y sobre el argentino destacó su capacidad goleadora, sobre todo en la Champions y a pesar de la sequía que atraviesa en LaLiga.