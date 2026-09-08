El Villarreal vuelve a la Champions intentando olvidar los fantasmas del pasado

El Villarreal es un equipo que, pese a sus pocas presencias en la Champions, ha conseguido llegar en dos ocasiones hasta las semifinales. Su paso por la máxima competición europea suele ser memorable, habitualmente para bien, aunque este no fue el caso la temporada pasada.

Tras un gran mercado, en el que llegaron grandes jugadores como Mikautadze o Renato Veiga, terminaron quedándo penúltimos con únicamente un punto, cinco goles a favor y dieciocho en contra. Por suerte, el rendimiento en LaLiga fue mucho mejor, firmando una tercera plaza que les ha vuelto a clasificar para la Champions.

Para olvidar los fantasmas del pasado, el Villarreal tiene un complicado partido, pues deberán visitar uno de los campos más intimidantes de Europa: el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, estadio que ya visitaron la temporada pasada, en el que recibieron una contundente derrota por 4 a 0. Los alemanes han empezado la Bundesliga con seis puntos de seis posibles, una dinámica muy distinta a la del Villarreal actualmente.

La afición del Villarreal en Dortmund, el pasado curso. / VILLARREAL CF

La llegada de Iñigo Pérez, el entrenador que fue capaz de llegar a la final de la Conference con el Rayo, generó ilusión entre los 'groguets', pero los resultados no están acompañando: ninguna victoria en las primeras cuatro jornadas de Liga y apenas dos puntos conseguidos.

Uno de los aspectos a mejorar en este inicio de temporada es la defensa, pues ya son 8 los goles recibidos. El Villarreal llega a este partido con la gran incógnita de quién será el titular en portería. Las actuaciones de Luiz Junior no han convencido a gran parte de la afición, siendo especialmente cuestionado tras el último partido contra el Dépor, donde no realizó ninguna parada.

En su lugar, podría entrar Gulácsi, portero húngaro de 36 años fichado este mercado de verano y con más de 40 partidos disputados en Champions defendiendo los colores del RB Leipzig.

Los debuts en Champions, una asignatura pendiente para el Villarreal

Está será la sexta participación del Villarreal en Champions, una en la que buscará poder romper una curiosa maldición: nunca ha ganado en la primera jornada. En la primera edición, en la que alcanzó las semifinales, comenzó con un empate sin goles ante el Manchester United como local y no sumó su primer triunfo hasta la cuarta jornada cuando se impuso al Benfica (0-1).

De igual manera, arrancó su segunda participación en la temporada 2008-2009 con un empate sin goles ante el Manchester United aunque entonces el partido se disputó en Old Trafford.En su tercera presencia el resultado cosechado fue una derrota frente al Bayern Múnich en La Cerámica por 0-2 con goles de Kross y Rafinha.

Más tarde, en la campaña 2021-2022, su estreno se saldó con un empate como local ante el Atalanta (2-2) con goles de Trigueros y Danjuma. El curso pasado el debut tuvo lugar ante el Tottenham en Londres, donde sucumbió por la mínima con un tanto del guardameta Luiz Junior en propia puerta.