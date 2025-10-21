Villarreal - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Villarreal y Manchester City se enfrentan este martes 21 de octubre en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Manchester City y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará al partido tras un empate con la Juventus (2-2) y una derrota contra el Tottenham (1-0), por lo que está ubicado en el puesto número 26 con 1 punto y -1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Pep Guardiola registraron un empate con el Mónaco (2-2) y una victoria frente al Napoli (2-0), posicionándose en el octavo puesto con 4 puntos y +2 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que el Villarreal y el Manchester City solo se han enfrentado en dos ocasiones, ambas deviniendo en conquista citizen en 2011 por parte de la edición de Champions League de dicho año.

Además, el Villarreal se tendrá que enfrentar al Pafos y al Borussia Dortmund en las fechas venideras del torneo, mientras que el Manchester City se topará con el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen.

HORARIO DEL VILLARREAL - MANCHESTER CITY DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Villarreal y Manchester City, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este martes 21 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - MANCHESTER CITY DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Villarreal y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.