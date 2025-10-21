En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Villarreal - Manchester City, en directo: alineaciones, goles y resultado del partido de Champions
El equipo de Guardiola quiere conquistar La Cerámica y sumar su segunda victoria en esta Champions
Pablo Rivera
Vive en SPORT la tercera jornada de la Champions League en directo.
El once del City
Estos son los elegidos por Pep Guardiola: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Stones, Gvardiol; Rico Lewis, Nico, Bernardo Silva; Savinho, Haaland y Doku.
Los elegidos por Marcelino
Este es el once del Villarreal: Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Partey, Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches a todos! Villarreal y Manchester City se miden esta noche en la tercera jornada de la Champions League. Vive este auténtico partidazo con nosotros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atento Flick: lo de Sama Nomoko va muy en serio
- Freno de mano en el Barça con Marc Bernal
- Maldini desvela la clave de la victoria del Madrid y opina sobre el enganchón entre Vinicius y Nyom: 'Una jugada fronteriza
- Endrick la lía por las decisiones de Xabi Alonso
- Alerta en el Barça con Ferran, Raphinha y Christensen
- La reacción de Lewy a su lesión: 'Oh mierda, es un problema grave
- José María García, periodista, sobre Florentino Pérez: 'Lo que está haciendo el presidente del Madrid es lamentable y penoso
- Hansi Flick lo tiene claro: prioridad Champions