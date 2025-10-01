En Directo
Villarreal-Juventus, en directo: Champions League, en vivo hoy
El Villarreal se enfrenta a la Juventus en el estadio de la Cerámica después de caer ante el Tottenham en la jornada inaugural
Sigue en directo con SPORT todo lo que suceda en el duelo de la Cerámica entre Villarreal y Juventus.
El recibimiento al Villarreal
Así ha recibido la afición al Villarreal, en un partido de gran noche europea:
Arnau Tenas y Parejo, las novedades
Arnau Tenas regresa a la portería del Villarreal en la Champions League. Después del error de Luiz Júnior ante el Tottenham, Marcelino Garcia Toral apuesta por el ex del Barça. También regresa el incombustible Parejo para darle sentido a la circulación de balón del cuadro 'groguet'.
Buen estreno pese a la derrota
El Villarreal demostró ante el Tottenham a domicilio, en la primera jornada, que quiere competir bien en esta Champions League. Lo hizo y muy bien. Solo el tanto en propia de Luiz Júnior, en un error terrorífico, condenó al Submarino en tierras británicas.
El Villarreal, obligado a sumar
Ya sabe el Villarreal que le tocará una Champions League de mucho nivel. Por eso necesita empezar a sumar en casa. El rival es de primer nivel, pero el conjunto 'groguet' tiene plantilla como para plantarle cara a esta Juventus. Sumar en La Cerámica será clave para intentar pasar de ronda.
Alineación de la Juventus
Y con esto sale Igor Tudor: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners; Yildiz y David.
¡Alineación del Villarreal!
Con esto saldrá Marcelino Garcia Toral: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Gueye, Comesaña, Parejo, Buchanan; Mikautadze y Pépé.
¡Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del Villarreal-Juventus, uno de los platos fuertes de la jornada de Champions League! ¡Arrancamos!
