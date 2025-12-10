El Villarreal firma la peor Champions de su historia

Ni cuando la fase inicial era de grupos, ni en la liguilla que reina desde la pasada temporada. Nunca el Villarreal había comenzado una Champions League con un balance tan pobre de solo un punto en seis partidos. Y su peor Liga de Campeones le tiene al borde de la eliminación, esta vez tras haber caído 2-3 en casa ante el Copenhague danés.

Porque no había día de mañana para el equipo 'groguet' en esta sexta jornada. Todo lo que no era sumar diez puntos en las últimas tres jornadas ponía muy en riesgo su posibilidad de pasar de fase como uno de los primeros 24 clasificados.

Aunque el mal presagio cayó en la previa del duelo: las bocinas de La Cerámica retumbaron con las notas de la Europa League, y no las de la Liga de Campeones, generando risas nerviosas y algún que otro silbido en las tribunas. En el césped siguieron las malas noticias: apenas comenzaba el partido y ya el Copenhague festejaba un gol. En menos de un minuto dio tiempo a que Marcos López enviara un centro al área y que Elyounoussi definiera ante un Luiz Junior desprotegido. La noche iba a ser muy larga.

Champions League: Villarreal - Copenhague. / Andreu Esteban / EFE

Quedaba sufrimiento por delante con una primera parte en la que los de Marcelino no se terminaban de acomodar, y el Copenhague apuraba cada opción. Aún así, salvaron el 0-1 para ir a vestuarios y, tras el descanso, llegó el empate con un Villarreal motivado. Comesaña atropelló lo que había por delante tras un envío de Ilias y decretó el 1-1.

Ilusión en La Cerámica... que duraría también poco más de un minuto. Lo que le costó al Copenhague sacar del centro y ver como Achouri volvía a poner a los daneses en ventaja. Gol sencillo: toque al área de primeras y remate certero del tunecino. Rápido y doloroso.

JARRO DE AGUA HELADA

No por ello se escondió el Villarreal, que siguió acechando con todo lo que tenía. Metía algo de miedo Jordan Larsson, el hijo del mítico Henrik, aunque la siguiente palabra la tuvo Oluwaseyi. Él fue el que recibió de Pedraza en el área y, con un soberbio remate de exterior, venció la resistencia de Kotarski para el 2-2.

No será por no intentarlo sobre el final. Ayoze, ingresado en la segunda parte, era uno de los más buscados en ataque, pero ni por esas los de Marcelino lograban encontrar la llave contra un equipo encerrado en su jaula. Aunque, justamente, esa obsesión por encontrar el 3-2 terminó por hacerles encajar el 2-3.

Un viejo conocido de la selección danesa, Andreas Cornelius, recogió un balón suelto en el área para plantar el zurdazo ante la salida de Luiz Junior cuando el partido acariciaba los 90'. Mazazo del que ya no se recuperarían los locales, con la moral europea por los suelos tras confirmar la peor Champions de su historia. Y, de paso, va camino a romper el récord negativo del Girona, que saldó las ocho jornadas de la liguilla pasada con solo tres puntos.