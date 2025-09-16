El Villarreal, a la caza de su fantasma inglés

Vuelven las noches de Champions League a La Cerámica. El Villarreal redebuta en la Liga de Campeones tras tres años de ausencia y lo hará en Londres, ante un Tottenham que consiguió su billete tras conquistar el título de la Europa League con Ange Postecoglou a la cabeza, pero que posteriormente sería sucedido por Thomas Frank. Un reto de altura para los de Marcelino García Toral, cuyo último - y único - triunfo en suelo británico fue un 24 de agosto de 2005, tras imponerse al Everton (1-2) en la fase previa de la máxima competición continental, con tantos de Lucho Figueroa y Josico.

Quinta participación del Submarino en una Champions que antaño no se le dio nada mal. Se despidió con honores en semifinales ante el Liverpool en la edición 2021/22, como ya lo hiciera en la 2005/06 contra el Arsenal. Se le resiste, eso sí, estrenarse en la fase de grupos - ahora Fase liga - con un triunfo.

Experimentados

Marcelino García Toral dispone de una base sólida de futbolistas que saben lo que es competir en la máxima competición continental. Son hasta nueve los jugadores de la actual plantilla que poseen experencia en la Champions: Thomas Partey, Dani Parejo, Juan Foyth, Manor Solomon, Alfonso Pedraza, Gerard Moreno, Pape Gueye, Tajon Buchanan y Renato Veiga. El resto, incluidos futbolistas con cierto bagaje europeo como Nicolas Pépé, Ayoze o Georges Mikautadze, escucharán por primera vez el himno de la Champions League sobre el césped del Tottenham Hotspur Stadium.

Una plantilla equilibrada y de exquisita calidad cuyo inicio liguero fue arrollador, jugando a un fútbol vistoso y efectivo, pero que no pasó del empate ante el Celta y sufrió la primera derrota del curso en el Metropolitano. Aun así, hay grandes esperanzas puestas en el conjunto groguet en su regreso a la Champions. Sobre todo porque los del norte de Londres apenas suman una victoria en sus últimos siete enfrentamientos como local ante clubes españoles.

Asoma Xavi Simons

El Tottenham - ya con la seña de identidad de Thomas Frank - firmó un arranque fulgurante: tres triunfos y una derrota en la Premier League. Su última victoria, un contundente 0-3 ante el West Ham, demuestra su gran pegada con, sobre todo, un Xavi Simons que asistió a Sarr en el primer tanto. La entidad - que vive un periodo de transición tras la marcha de Daniel Levy tras 25 años como presidente ejecutivo - también dio la bienvenida a Randal Kolo Muani, Joao Palhinha - cedidos -, Mohammed Kudus y Mathys Tel - no inscrito para la Champions -.

Xavi Simons, durante el partido / X

Los 'spurs' afrontan un nuevo desafío en la máxima competición europea: codearse de nuevo entre los grandes tras alcanzar la gran final de 2019, donde cayó ante el Liverpool en el Metropolitano.

Alineaciones probables

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Xavi Simons.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pépé, Buchanan; Ayoze Pérez, George Mikautadze.

Árbitro: Rade Obrenovic (SVN).

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Hora: 21.00h (CET)