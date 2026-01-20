El Villarreal, en busca del orgullo y dos millones de euros en su adiós a la Champions

Villarreal y Ajax se enfrentarán mañana martes en La Cerámica en un partido en el que ambos buscarán el premio de consolación: cerrar su paso por Europa de la forma más digna posible. El conjunto amarillo confirmó su eliminación tras caer en casa ante el Copenhague el pasado mes, manteniendo el único punto cosechado ante la Juventus en octubre que lo sitúa penúltimo en la tabla, empatado con el Kairat Almaty.

Por su parte, y aunque todavía no está matemáticamente eliminado, el Ajax apenas cuenta con opciones. Los neerlandeses solo suman 3 puntos y tienen los puestos de 'play-off' a una distancia de siete. Además, atraviesan un momento complicado: vienen de ser goleados por 6-0 ante el AZ en la Copa y de empatar en casa frente a los Go Ahead Eagles en la Eredivisie.

Parejo se lamenta después de un gol del Betis / Jose Manuel Vidal / EFE

El Villarreal, que llega tras perder 2-0 ante el Betis, continúa sólido en puestos de Champions, con aún 7 puntos de margen respecto a los de Europa League, y con todas las energías puestas ya en la competición liguera a partir de febrero. Antes, eso sí, querrán dar una alegría a su afición despidiéndose con una victoria que se les resiste esta temporada en la máxima competición continental.

Así, mañana solo estará en juego el orgullo de conseguir esa primera victoria, antes de viajar a Leverkusen para poner punto final a esta última gran noche europea en el feudo amarillo, que, a priori, van a regresar la próxima temporada. Además, los 'groguets' también tienen un incentivo económico: una victoria supondría un ingreso de 2,1 millones de euros, una cifra que ayudaría a compensar la previsión económica europea que se había marcado el club para esta temporada.