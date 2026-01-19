Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alemania España balonmano directoDónde ver Alemania - España balonmanoElche - Sevilla directoTer StegenCruces Copa del ReyRival Barcelona CopaBrahimSorteo Copa del ReyJoan PradellsMarruecosRegla 1:1Kevin PunterDjokovicOpen Australia hoyMárquezGil ManzanoAlcarazJosé ElíasOpen Australia 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyHacienda
instagramlinkedin

CHAMPIONS

Villarreal - Ajax: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Villarreal - Ajax de Champions League

El Ajax ha perdido cinco de los seis partidos que ha disputado en esta fase de grupos

El Ajax ha perdido cinco de los seis partidos que ha disputado en esta fase de grupos / Flashscore.es

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Villarreal y Ajax se enfrentan este martes 20 de enero en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Ajax y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará al partido tras una derrota ante el Copenhague (3-2), una derrota ante el Borussia Dortmund (4-0), una derrota ante el Pafos (1-0) y una derrota ante el Manchester City (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 35 con 1 punto y -9 en el diferencial de goles.

Rafa Marín refleja el sentir de la plantilla del Villarreal en Champions: "Nos pica en el orgullo"

Rafa Marín refleja el sentir de la plantilla del Villarreal en Champions: "Nos pica en el orgullo"

Por su parte, los comandados por Fred Grim registraron una victoria frente al Qarabag (4-2), una derrota ante el Benfica (2-0), una derrota ante el Galatasaray (3-0) y una derrota ante el Chelsea (5-1), posicionándose en el 34.º puesto con 3 puntos y -13 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL VILLARREAL - AJAX DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Villarreal y Ajax, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - AJAX DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Villarreal y Ajax se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL