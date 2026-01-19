CHAMPIONS
Villarreal - Ajax: Horario y dónde ver el partido de Champions League
A qué hora y dónde ver el Villarreal - Ajax de Champions League
Villarreal y Ajax se enfrentan este martes 20 de enero en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Ajax y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará al partido tras una derrota ante el Copenhague (3-2), una derrota ante el Borussia Dortmund (4-0), una derrota ante el Pafos (1-0) y una derrota ante el Manchester City (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 35 con 1 punto y -9 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Fred Grim registraron una victoria frente al Qarabag (4-2), una derrota ante el Benfica (2-0), una derrota ante el Galatasaray (3-0) y una derrota ante el Chelsea (5-1), posicionándose en el 34.º puesto con 3 puntos y -13 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL VILLARREAL - AJAX DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Villarreal y Ajax, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL VILLARREAL - AJAX DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Villarreal y Ajax se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
