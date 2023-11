Una victoria como revancha y para sellar el liderato

El Arsenal estará en octavos como primero de grupo si gana al Lens, rival que les ganó en el partido de ida Los de Arteta llegan al duelo con la moral por las nubes después de asaltar el liderato de la Premier

Con la moral por las nubes después de asaltar el liderato de la Premier con la agónica victoria ante el Brentford, el Arsenal recibe al Lens en el Emirates. El partido pasa, no solo por sellar el pase a octavos de final y el liderato del Grupo B, sino por afrontar con mayor tranquilidad los tres encuentros de liga en siete días que tiene por delante el conjunto de Arteta. La victoria ante los franceses daría la clasificación y el primer puesto del grupo al Arsenal, al que también le valdría con el empate en función del resultado del Sevilla-PSV.

El aviso de la ida

El partido de la jornada 2 en el estadio del Lens fue una clara advertencia para los ‘Gunners’. Los franceses vencieron 2-1 con goles de Thomasson y Wahi, remontando el tanto inicial de Gabriel Jesus. El extra de motivación fue obvio al tratarse del primer duelo que disputaban en casa en su primera participación en la Champions y la afición fue un ‘plus’ para los de Franck Haise.

Para este miércoles, el panorama es diferente. El Lens llega al Emirates con la necesidad de sacar algo positivo para llegar con vida a la última jornada en su pugna con el PSV por la segunda posición. Incluso una derrota y un triunfo del Sevilla ante el PSV dejaría todo abierto (menos el liderato del grupo) para la última jornada.

Los números son claros para el Arsenal: si ganan, estarán en octavos como primeros de grupo. Si empatan y el PSV no gana ante el Sevilla, también estarán clasificados como líderes. La derrota les clasificaría, pero no como primeros, si el Sevilla vence al PSV. El equipo de Arteta lo tiene bastante de cara, pero debe cerrarlo en el Emirates si no quiere jugárselo todo en el cara a cara del último partido contra el PSV. El Lens tratará de convertirse en el primer visitante en ganar en el Emirates esta temporada.