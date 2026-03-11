Victor Osimhen no contiene lágrimas con el homenaje a su madre en la Champions

Los aficionados del Galatasaray enviaron un mensaje de solidaridad a su delantero, Victor Osimhen, desplegando un tifo gigante en el que rendían homenaje a su madre, quien falleció cuando el jugador apenas era un niño. La afición turca aprovechó el escenario más grande posible para hacerlo, la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Liverpool.

El tifo mostró una imagen del delantero cargando a su hija, mientras tomaba de la mano a una versión suya de niño, caminando por las calles de Nigeria mientras su madre lo mira desde el cielo.

Además de la imagen, los aficionados mostraron una lona en la que se leía: "somos familia y la familia lo es todo". Una imagen y frase que conmovieron al delantero nigeriano hasta las lágrimas, durante la ceremonia protocolaria previa al partido, tras la cual se acercó a la grada para agradecerles antes de sellar la victoria (1-0) para el Galatasaray, .

Demasiado joven para recordarla

Fue apenas el pasado 18 de febrero que Osimhen compartió un fragmento de su historia en un ensayo titulado "A Prayer From the Gutter" -- "Una plegaria desde las entrañas", refiriendo también a una manera de llamar a las zonas marginadas en Nigeria --, en The Player's Tribune; por lo que pese al fallecimiento de su madre hace más de 20 años, los aficionados del Galatasaray decidieron mostrar ahora su cariño por el jugador con este gesto.

"Mi madre murió cuando tenía uno o dos (años). (Era) muy joven para recordar cualquier cosa, excepto ella cargándome", recuerda Osimhen en su ensayo, en el que también recoge cómo su figura lo impulsó a bsucar ser mejor y lo difícil que fue continuar con su carrera tras el fallecimiento de su padre durante la pandemia por el Covid-19.

Osimhen durante el partido entre Liverpool y Galatasaray en los octavos de final de la Champions League / EFE

Un legado en el Galatasaray

Formado en una academia nigeriana, tras la cual dio el salto al fútbol europeo con el Wolfsburg, Osimhen realmente escaló al escenario principal durante su paso con el Napoli, al cual llegó en 2020 y con quien conquistó el Scudetto (liga italiana) en 2023 -- primero del equipo desde 1990, con Maradona.

Como él mismo reveló, incluso después de salir del Napoli en 2024 pudo haber buscado un club de mayor presencia global que el Galatasaray, pero él buscaba un equipo "top-3 en cuanto a pasión", con una afición "que viviera el fútbol de otra manera" y en el que pudiera dejar un legado de "grandeza".

Actualmente en su segunda temporada, suma ya 55 goles y 16 asistencias en apenas 68 partidos, habiendo ganado ya la liga y copa de Turquía en la campaña 2024-25. Ahora, busca guiar al Galatasaray a nuevos títulos, iniciando por los cuartos de final de la Champions, a los que no han avanzado desde 2013.