Vicario se erige héroe del Tottenham

Ni Ansu Fati, ni Xavi Simons... Guglielmo Vicario se convirtió en el gran protagonista del partido con una actuación antológica bajo palos. El guardameta italiano puso el cerrojo en la portería y realizó varias paradas de mucho nivel para firmar las tablas en la visita del Tottenham al Mónaco (0-0).

Aunque todavía era la tercera jornada de la máxima competición continental, el partido se erigía como una nueva prueba de nivel para Sébastien Pocognoli, en su segundo partido en el banquillo monegasco desde la destitución de Adi Hütter. Tras empatar contra el Angers en su estreno, tenía por delante la complicada tarea de liderar la primera victoria en Champions ante todo un Tottenham.

Para empezar, el técnico belga volvió a apostar por retrasar la posición de Ansu Fati, situado en la mediapunta por detrás de dos delanteros. Esta nueva demarcación obliga al exazulgrana a recorrer más metros y además le aleja del área. No obstante, tuvo una buena oportunidad de estrenar el marcador con una larga carrera que decidió acabar con un centro atrás demasiado forzado.

Pese a este intento, el Tottenham también lograba amenazar la portería local, sobre todo desde los extremos con Odobert y Kudus. Pasados los veinte minutos, Micky van de Ven se elevó por encima de todos, pero su cabezazo se marchó desviado por muy poco. Fue la más clara de la primera mitad para los 'Spurs', que les faltó claridad en los metros finales.

Vicario... y más Vicario

El Mónaco también gozó de una excelente oportunidad con un remate a bocajarro de Folarin Balogun, aunque Guglielmo Vicario se erigió como héroe visitante con una enorme intervención para evitar el primer tanto del partido. Y aterrizó el descanso sin goles en el marcador.

El segundo tiempo se inició con la igualdad por bandera, y rápidamente apareció de nuevo Vicario. El portero de los 'Spurs' realizó otra gran parada, esta vez a remate de Akliouche, para seguir negando el tanto a los locales. Y todavía quedaba otra más del italiano, que detuvo con otra muestra de reflejos un cabezazo a pocos metros de la portería de Jordan Teze. Reparto de puntos que deja ambos equipos insatisfechos (0-0).