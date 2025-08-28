El viaje más temido de la Champions League 2025-26: estos son los rivales del Kairat Almaty

El Kairat Almaty vivirá una experiencia histórica en la Champions League 2025-26 tras clasificarse por primera vez para la liguilla de 36 equipos.

El sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco ha deparado un camino de máxima exigencia para el conjunto kazajo, que se medirá a algunos de los grandes favoritos del torneo en un formato que obliga a disputar ocho partidos contra ocho rivales distintos, cuatro en casa y cuatro a domicilio.

Los ocho rivales del Kairat Almaty

Real Madrid (España, en casa)

Inter de Milán (Italia, fuera)

Club Brujas (Bélgica, en casa)

Arsenal (Inglaterra, fuera)

Olympiacos (Grecia, en casa)

Sporting CP (Portugal, fuera)

Pafos FC (Chipre, en casa)

Copenhague (Dinamarca, fuera)

Calendario de la Champions 25/26

La fase de liga arrancará entre los días 16 y 18 de septiembre de 2025 y finalizará el 28 de enero de 2026.

Jornada 1: 16–18 septiembre 2025

Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025

Jornada 3: 21–22 octubre 2025

Jornada 4: 4–5 noviembre 2025

Jornada 5: 25–26 noviembre 2025

Jornada 6: 9–10 diciembre 2025

Jornada 7: 20–21 enero 2026

Jornada 8: 28 enero 2026

Después de la liguilla se disputarán los playoff de acceso a octavos en febrero, los octavos de final en marzo, los cuartos en abril y las semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La gran final tendrá lugar el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

En SPORT podrás seguir al detalle todos los partidos del Kairat Almaty en su histórica participación en la Champions League 2025-26, con narraciones en directo, crónicas y la reacción de los protagonistas.