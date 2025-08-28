Champions League
El viaje más temido de la Champions League 2025-26: estos son los rivales del Kairat Almaty
Estos son los ocho partidos que disputará el Kairat Almaty en su estreno en la Champions League 2025-26
El Kairat Almaty vivirá una experiencia histórica en la Champions League 2025-26 tras clasificarse por primera vez para la liguilla de 36 equipos.
El sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco ha deparado un camino de máxima exigencia para el conjunto kazajo, que se medirá a algunos de los grandes favoritos del torneo en un formato que obliga a disputar ocho partidos contra ocho rivales distintos, cuatro en casa y cuatro a domicilio.
Los ocho rivales del Kairat Almaty
- Real Madrid (España, en casa)
- Inter de Milán (Italia, fuera)
- Club Brujas (Bélgica, en casa)
- Arsenal (Inglaterra, fuera)
- Olympiacos (Grecia, en casa)
- Sporting CP (Portugal, fuera)
- Pafos FC (Chipre, en casa)
- Copenhague (Dinamarca, fuera)
Calendario de la Champions 25/26
La fase de liga arrancará entre los días 16 y 18 de septiembre de 2025 y finalizará el 28 de enero de 2026.
- Jornada 1: 16–18 septiembre 2025
- Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025
- Jornada 3: 21–22 octubre 2025
- Jornada 4: 4–5 noviembre 2025
- Jornada 5: 25–26 noviembre 2025
- Jornada 6: 9–10 diciembre 2025
- Jornada 7: 20–21 enero 2026
- Jornada 8: 28 enero 2026
Después de la liguilla se disputarán los playoff de acceso a octavos en febrero, los octavos de final en marzo, los cuartos en abril y las semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La gran final tendrá lugar el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.
En SPORT podrás seguir al detalle todos los partidos del Kairat Almaty en su histórica participación en la Champions League 2025-26, con narraciones en directo, crónicas y la reacción de los protagonistas.
