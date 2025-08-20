El viaje infernal que nadie quiere en la Champions: más lejos que Afganistán y pegado a China

Una simple eliminatoria separa a un equipo situado más al este que Afganistán de jugar la Champions League. Todos los clasificados para la fase liga -y los que aún pelean por conseguir su billete en esta última ronda- desean con fuerza lo mismo: que no complete la hazaña. Nadie quiere viajar a Kazajistán.

Este miércoles (21:00 horas), Europa entera se encomienda al Celtic de Glasgow para conseguir lo que el Olimpija Ljubljana esloveno, el KuPS finlandés y el Slovan Bratislava eslovaco no pudieron en rondas anteriores: derrotar al Kairat Almaty. Un equipo compuesto por futbolistas desconocidos para el aficionado medio, pero que ha ido avanzando poco a poco hasta colocarse en esta tesitura. Un rival infernal, más por cuestiones extradeportivas que futbolísticas, que tiene su participación asegurada en Europa esta temporada. Por descubrir, si la Champions League o la Europa League.

A más de 5.000 kilómetros del centro de Europa

Para poner en contexto: más de 5.000 kilómetros separan el corazón de Europa de Almaty, la ciudad del Kairat. Ciudades como Dubái (4.300 km), Kabul (4.700 km) o incluso Yaoundé (4.800 km) están más cerca que Almaty desde el punto citado. La eliminatoria contra el Celtic entrará en los registros históricos de distancia: 5.692 kilómetros separan Glasgow de Almaty. Sin embargo, el primer gran viaje lo harán los kazajos rumbo a Escocia para conocer de primera mano el mítico Celtic Park.

Satpayev, la perla del Kairat Almaty que ya tiene atada el Chelsea / Instagram

A 180 minutos de la gloria se encuentra el conjunto kazajo, que sueña con emular al Astana, el primer club del país en disputar la fase de grupos de la Champions (2015), cuando llegó a enfrentarse al Atlético de Madrid. Pero en esta ocasión hay un matiz añadido: Almaty está aún más lejos que Astana. ¿Cómo puede ser que un equipo que hace frontera con China pueda disputar la Champions League? La respuesta está en un cinco por ciento.

El 5% lo justifica todo

Tras la disolución de la URSS en 1991 nació la Federación de Fútbol de Kazajistán, afiliada a la AFC (Asia) en 1994. Sin embargo, en 2002 se trasladó a la UEFA amparándose en un argumento geográfico: un cinco por ciento del territorio kazajo, al oeste de los Urales, pertenece a Europa. Ese pequeño fragmento de tierra justificó su integración en el fútbol europeo.

Por eso, nadie quiere al Kairat en la fase liga. Menos aún los equipos portugueses. El Benfica ya lo sufrió en la Champions 2015-16: venció en Lisboa (2-0) pero empató en Kazajistán (2-2) tras recorrer 6.173 kilómetros, récord absoluto en competiciones de clubes UEFA. Algo parecido le ocurrió al Sporting CP en la 2017-18, también contra el Astana. De darse un cruce con el Kairat, ese registro se superaría.

Benfica y Astana se enfrentaron en la Champions de 2015 / 'X'

El favorito en la eliminatoria es el Celtic, campeón de Escocia e histórico europeo. Pero el Kairat buscará el milagro con su gran joya, Dastan Satpayev (17 años), ya fichado por el Chelsea para 2026 por menos de tres millones de euros.