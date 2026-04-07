Dónde ver el Sporting CP - Arsenal de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Arsenal y Sporting de Lisboa se dan cita en el José Alvalade hoy martes 7 de abril a las 21:00 horas (CEST) para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. En juego, un billete para semifinales entre los cuatro mejores equipos del continente, algo que ambos equipos quieren empezar a ganarse desde el primero de los dos encuentros programados para estos días.

Son malos momentos los que atraviesa el Arsenal estas últimas semanas. Los 'gunners', líderes indiscutibles de la Premier League, han sufrido dos derrotas consecutivas en torneos coperos: la primera en la final de la Carabao Cup contra el Manchester City (0-2), la segunda contra el Southampton en los cuartos de final de la FA Cup (2-1). A pesar de su pobre estado de forma, los ingleses llegan como favoritos y quieren repetir las semifinales de la temporada pasada, donde llegaron tras ganar al Real Madrid en cuartos.

Zubimendi intenta frenar una cabalgada de Haaland en el Arsenal-City / EFE

Se enfrentarán a un Sporting de Lisboa que llegó a cuartos tras remontar al Bodø Glimt en octavos. Los portugueses atraviesan un buen estado de forma, pero Rui Borges no podrá contar con jugadores importantes como Hjulmand, Quenda o Nuno Santos.

¿Dónde ver el Arsenal - Sporting de Lisboa por TV y online?

El partido de cuartos de final entre Arsenal y Sporting de Lisboa se podrá ver en directo y online a través de Movistar +, concretamente a través de M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117). La plataforma posee los derechos de la competición en España y ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los cuartos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.