Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de los octavos de la Champions League hoy por TV, online y en directo

La Champions League 2025/26 abre el telón de los octavos de final. Los dieciséis mejores equipos de la competición entran a escena para disputar la primera ronda eliminatoria con todos los equipos presentes, los ocho mejores de la fase de liga más los ocho restantes que accedieron a través de los playoffs.

Una semana más, la Champions League vuelve a centrar la atención del mundo del fútbol. Son ocho las eliminatorias que se disputarán estos días, fútbol europeo de máximo nivel donde seguir de manera simultánea todas las novedades que ocurran puede convertirse en todo un desafío.

En esta ronda a doble partido, sin valor doble de los goles a campo contario, entran en liza los ocho primeros clasificados de la fase de liga, que tuvieron que esperar a que se disputase la ronda de playoffs para conocer su rival. Con más descanso que sus próximos contrincantes, la gestión de los esfuerzos será fundamental para poder pasar de eliminatoria en una competición de tanta exigencia.

De la mano Multichampions, canal de la plataforma de pago Movistar+, todos los espectadores con el paquete contratado podrán seguir de manera simultánea lo que suceda durante la noche de fútbol europeo. El Multichampions, como sucede durante toda la competición, ofrece una cobertura simultánea de todos los partidos, con cambios constantes entre ellos cada vez que suceda algo destacable. La cobertura correrá al cargo de M+ Liga de Campeones 4, que se emitirá en el dial 180.

Por su parte, para aquellos que quieran seguir los partidos de manera individualizada, Movistar+ ofrece la retransmisión de todos los partidos que componen la jornada europea. Estos son los canales a través de los que se podrán seguir todos los partidos de los octavos de la Champions League:

Martes 10 de marzo Galatasaray - Liverpool: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Atalanta - Bayern de Múnich: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

Atlético de Madrid - Tottenham: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

- Tottenham: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) Newcastle - FC Barcelona: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115) Miércoles 11 de marzo Bayer Leverkusen - Arsenal: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Bodø/Glimt - Sporting CP: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

PSG - Chelsea: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Real Madrid - Manchester City: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como los resultados y los posibles cruces una vez finalicen todos los partidos.