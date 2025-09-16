Dónde ver todos los partidos de la Champions League 2025-26 por TV, online y en directo

La Champions League 2025-26 abre el telón hoy martes 16 de septiembre y, desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos de la máxima competición europea por TV, online y en directo desde España.

Athletic Club y Arsenal, junto con PSV y Union St.Gilloise, serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la presente edición de la Champions League, cuyo colofón final tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo de 2026 el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Tal como sucedió en la edición anterior, la fase liga cuenta con un sistema único de clasificación, dejando atrás la tradicional fase de grupos. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

Del elenco de 36 participantes que buscarán levantar la 'Orejona' a finales de mayo, la representación española está compuesta por cinco equipos. A los habituales FC Barcelona, Real Madrid y Atlético se añaden Athletic Club y Villarreal, este último gracias a la plaza extra ganada por coeficiente UEFA.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.