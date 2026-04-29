Dónde ver el Atlético - Arsenal de la Champions League hoy por TV, en directo y online

Atlético de Madrid y Arsenal se dan cita en el Metropolitano hoy miércoles 29 de abril a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en la ida de las semifinales de la Champions League. Ha llegado el momento de la verdad para ambos, un partido crucial para el devenir de la temporada en busca de un billete para la final de Budapest.

Los colchoneros llegan a la cita de semifinales tras recibir un duro varapalo en la Copa del Rey. A pesar de que partían como claros favoritos en la final en La Cartuja, la Real Sociedad superó contra todo pronóstico a los madrileños y se llevaron el título copero a San Sebastián. Sin posibilidades de pelear por LaLiga en el horizonte, el Atlético de Madrid se centra ahora en la Champions League con el objetivo de lograr el primer título europeo en la máxima competición de su historia.

Simeone, en la rueda de prensa previa al Atlético-Arsenal / EFE

Reciben en el partido de ida de las semifinales al Arsenal, que está en un momento decisivo en su historia. El proyecto de Mikel Arteta necesita de títulos para seguir adelante y la remontada en los últimos meses del Manchester City en la Premier League ha hecho saltar las alarmas en el norte de Londres. Los 'gunners' pueden lograr un doblete histórico si consiguen ser campeones del campeonato liguero y de la Champions League, aunque para ello deberán encontrar su mejor estado de forma cuando más pesan las piernas.

¿Dónde ver el Atlético - Arsenal de la Champions por TV y online?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal, correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de semifinales de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas