Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen Arsenal - AtléticoArsenal - AtléticoFinal ChampionsÚltima final Champions ArsenalCarné de conducirBOEFinal Four EuroligaPenalti GriezmannMateu LahozQuinta plaza ChampionsSuperordenador OPTASimeoneMapi LeónMbappéClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 4Real Madrid femeninoLesión AlcarazRafa Jódar RomaHorarios MotoGPRefugio ViniciusDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaSorteo Masters 1000 RomaUFCGiro ItaliaDGTMikel ArtetaAlexia PutellasPS Store
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE

Vea las mejores imágenes del triste adiós del Atlético a la Champions

El Atlético de Madrid cayó en el Emirates Stadium y no pudo conseguir el billete para la gran final

SPORT.es

SPORT.es

El Atlético de Madrid lo luchó, lo peleó y, por momentos, lo acarició, pero finalmente se quedó sin el tan ansiado billete para la gran final de la Champions League. Los pupilos del Cholo Simeone cayeron en el Emirates Stadium después de un partido durísimo y dijeron adiós a esta edición de la máxima competición continental.

Los rojiblancos pelearon de tú a tú por el pase ante un Arsenal que tampoco jugó su mejor partido. Al final, el disparo de Saka tras cazar un balón muerto en el área fue más que suficiente para que el conjunto 'gunner' acceda a su segunda final de la Champions League de su historia. Vea las mejores imágenes del partido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL