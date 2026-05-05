CHAMPIONS LEAGUE
Vea las mejores imágenes del triste adiós del Atlético a la Champions
El Atlético de Madrid cayó en el Emirates Stadium y no pudo conseguir el billete para la gran final
El Atlético de Madrid lo luchó, lo peleó y, por momentos, lo acarició, pero finalmente se quedó sin el tan ansiado billete para la gran final de la Champions League. Los pupilos del Cholo Simeone cayeron en el Emirates Stadium después de un partido durísimo y dijeron adiós a esta edición de la máxima competición continental.
Los rojiblancos pelearon de tú a tú por el pase ante un Arsenal que tampoco jugó su mejor partido. Al final, el disparo de Saka tras cazar un balón muerto en el área fue más que suficiente para que el conjunto 'gunner' acceda a su segunda final de la Champions League de su historia. Vea las mejores imágenes del partido.
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