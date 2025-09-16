Varapalo para Simeone: ¡No solo pierde a Julián para Anfield!

Preocupaba el estado de Julián Álvarez en el Metropolitano y los malos presagios han terminado cumpliéndose. El delantero argentino no forma parte de la expedición rojiblanca para el estreno en la Champions frente al Liverpool, un encuentro que se perderá la 'Araña' por las molestias que le obligaron a ser sustituido frente al Villarreal. Pero la de Julián no es la única baja para Simeone, al que se le siguen acumulando los problemas.

El Atlético de Madrid puso fin este sábado a su mala dinámica desde que arrancó la temporada con una victoria frente al Villarreal, un triunfo que permitió a Simeone coger aire tras dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas.

Cinco bajas de peso

Sin embargo, pese a cortarse la mala racha, no paran de llegarle al técnico argentino malas noticias en forma de lesiones. Julián Álvarez tuvo que ser sustituido al descanso del partido contra el Submarino por unas molestias en la rodilla que finalmente le impiden viajar a Anfield, donde el Atlético de Madrid debuta mañana en la Champions.

El cuadro rojiblanco hizo oficial este martes por la mañana la lista de convocados para el encuentro en Inglaterra, con hasta cinco bajas, todas ellas de peso en los planes de Diego Simeone. A la ausencia de Julián -que no se ha ejercitado con el grupo desde entonces- se le suman las bajas ya conocidas de Thiago Almada (regresó lesionado de Argentina), Álex Baena y José María Giménez.

La gran sorpresa negativa de última hora es la del estadounidense Johnny Cardoso, que tampoco viajará a Liverpool tras haber sufrido un esguince en el tobillo izquierdo en el entrenamiento rojiblanco de ayer lunes, según informó el propio club en sus redes sociales. El mediocentro tenía muchos números de ser titular este miércoles, tras haber formado parte del once con el que ensayó el 'Cholo' el lunes.

Hancko, a tiempo

Quienes sí estarán disponibles finalmente son Dávid Hancko, que sufrió un esguince de tobillo frente al Villarreal cuando tan solo llevaba siete minutos sobre el terreno de juego, y Robin Le Normand y Nico González, ambos con molestias. La lista de 22 futbolistas la completan tres jugadores del filial: el mediocentro Taufik, el delantero Rayane y el portero Esquivel.

La lista de convocados por el Atlético de Madrid: Musso, Ruggeri, Gallagher, Koke, Griezmann, Barrios, Sorloth, Carlos Martín, Oblak, Llorente, Molina, Lenglet, Hancko, Marc Pubill, Giuliano, Javi Galán, Raspadori, Nico, Le Normand, Taufik, Rayane y Esquivel.