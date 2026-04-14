El VAR frustra el doblete de Ferran Torres

El partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid le vino muy grande a István Kovács. El árbitro rumano estuvo superado por la dimensión del duelo y cometió errores muy graves, como el penalti tan claro como absurdo que cometió Marc Pubill al tocar el balón con la mano dentro del área, o como permitir que Koke terminase el encuentro con una sola tarjeta amarilla.

Esta vez, el elegido para la vuelta fue el francés Clément Turpin, quien también ha tenido que enfrentar algunas situaciones polémicas durante este encuentro celebrado en el Metropolitano. En este caso, dos posibles penaltis en el área rojiblanca, el primero sobre Fermín López y el segundo sobre Dani Olmo.

Clement Turpin, en una foto de archivo. / ERDEM SAHIN / EFE

Otra de las acciones que lo pusieron en el punto de mira sucedió en la segunda parte. Antes de la hora de juego, con el 1-2 en el marcador, Ferran Torres recogió un desvío de Clément Lenglet ante un disparo de Gavi para poner el 1-3 y firmar su particular doblete, pero esta vez Turpin acertó al anular el tanto tras recibir el aviso desde la sala VAR.

El Barça celebra el gol de Ferran en el Metropolitano / Valentí Enrich

La imagen no deja lugar a dudas: Ferran, claramente adelantado, recibe el balón a placer para acomodarlo y colocarlo en la esquina superior derecha de Juan Musso. Una lástima, ya que el Barça estaba imponiendo su juego, incluso con más ritmo que en la primera mitad.

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El delantero de Foios, autor del 1-2 en el minuto 24, se quedó con la miel en los labios ante un equipo que se le da especialmente bien. Con ese gol, ya suma cinco dianas frente a los colchoneros en estas dos temporadas: nadie ha marcado más goles que él al conjunto rojiblanco en la era Flick. No obstante, el técnico alemán lo sustituyó en el minuto 68 por Robert Lewandowski.