Valverde: "Ha sido un resultado demasiado abultado"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, consideró que el 4-1 encajado frente al Borussia Dortmund fue un resultado "demasiado abultado para lo que ha sido" un partido que le ha recordado a la derrota por ese mismo marcador recibida en mayo en Old Trafford en las semifinales de la Liga Europa.

"Estás jugando bien, para empatar y conseguir meterte en el partido, y de repente vas, hay un poco de viento y te meten cuatro", admitió el técnico del equipo rojiblanco en su valoración del encuentro después de valorar positivamente que tras el 2-0 "nos hemos rehecho".

"Estos equipos no perdonan, tenemos que aprender de eso. Ellos al principio nos han dominado porque tienen muy buenos jugadores y un nivel como para poder llegar a la final de la Champions. Nosotros somos ahora recién llegados y nos estaba costando llegar arriba. En el segundo hemos tenido más control del juego", reflexionó.

Valverde, por otro lado, lamentó, al igual que el pasado sábado frente al Villarreal, no haber aprovechado "las fases de dominio" de su equipo.

"Tenemos que intentar ser más contundentes porque los demás lo son. Más o menos en todos los partidos tenemos nuestras opciones y hoy hemos tenido un gran rival que no nos ha perdonado. La Champions es una gran competición y los resultados que tenemos no nos gustan, pero lo que no queremos es que nos haga daño y nos genere dudas, sino que perseveremos en lo que hacemos", recalcó.

En ese sentido, Valverde reconoció que después de no haber conseguido sumar en los dos primeros partidos el objetivo sigue siendo "intentar competir todos los partidos" y más a corto plazo "rehacerse porque el sábado hay un partido importantísimo" en San Mamés frente al Mallorca.

A nivel individual el técnico valoró como "una gran noticia para el Athletic" el partido realizado por Alejandro Rego y destacó también el "desparpajo" del debutante Ibon Sánchez en los diez últimos minutos.

Valverde, además, reveló que Oihan Sancet, que se sentó en el banquillo, "tuvo ayer alguna pequeña molestia antes de salir en el entrenamiento" cuyo alcance no aclaró.

"Es una molestia, pero no estoy autorizado. Tenemos que valorar mañana cómo se encuentra y si lo podemos recuperar para el sábado o o no. Si hay que hacer un parte, ya se sabrá", zanjó sobre esos problemas físicos del navarro.