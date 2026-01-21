Valverde y su Athletic siguen creyendo en la Champions

Sin Nico Williams, sin Iñaki, sin Berenguer, con las sensaciones en contra en una temporada gris y frente a una Atalanta que parecía un rodillo, el Athletic Club protagonizó una frenética remontada en Bérgamo (2-3) que le permite seguir vivo en la Champions y jugarse la clasificación para la siguiente ronda en la última jornada. Guruzeta, Nico Serrano y un excelente Robert Navarro desataron la euforia rojiblanca en un encuentro al que Ernesto Valverde llegaba con todo en contra.

Y es que todo apuntaba a que el Athletic seguiría los pasos del Villarreal, eliminado a las primeras de cambio. Pero quien nunca perdió la fe fue la afición bilbaína, desplazada en masa a Bérgamo. Bien pudieron llevarse una tremenda alegría en la primera jugada del partido, pero Guruzeta no acertaba a rematar correctamente un envío atrás de Robert Navarro. Lo que sí llegó, en cambio, fue la resignación.

La Atalanta, un rodillo

Fue creciendo la Atalanta, ahogando al Athletic en la salida de balón y cómoda con el esférico en los pies. Tanto que el 1-0 de la Dea no tardó en llegar. Fue pasado el primer cuarto de hora cuando Scamacca se elevó más que un Aitor Paredes algo blando -pidió falta- y terminó rematando de cabeza ante un inmóvil Unai Simón.

A partir de entonces, los de Bérgamo encadenaron una ocasión tras otra, asediando por completo a los de Valverde, sostenidos precisamente por el guardameta de la selección española y ayudados tanto por el VAR -fue anulado el posible doblete de Scamacca- como por la madera, que evitó el segundo en un remate de cabeza de De Ketelaere.

Remontada vasca

No varió demasiado el inicio de la segunda mitad, con Unai Simón de nuevo como protagonista salvando al Athletic. Y de una portería a la otra. Cuando todo parecía destinado al fracaso, Guruzeta se negaba a despedirse de la Champions tras batir a Carnesecchi en un perfecto mano a mano ajustadísimo al palo izquierdo, con el que estableció el empate y permitió a los vascos soñar.

Si la euforia en la grada visitante ya se había desatado con el 1-1, lo del 1-2 y sobre todo lo del 1-3 apenas diez minutos después fue una auténtica locura. Nadie se lo esperaba, ni siquiera una Atalanta aturdida. Pero Robert Navarro se sacaba otro centro mágico al segundo palo, donde aparecía Nico Serrano para rematar de primeras, batir a Carnesecchi y aumentar las esperanzas del Athletic, culminadas con la sentencia del propio Robert Navarro dos minutos después para mantener vivo el sueño de la Champions.

Aunque no sin sufrir, pues Krstovic recortó distancias en el 88', insuficiente para la Dea. Tras la espectacular remontada en Bérgamo, los de Valverde deberán vencer en San Mamés al Sporting CP para clasificarse para la ronda extra de la Liga de Campeones.