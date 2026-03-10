¿Valen doble los goles fuera de casa en la Champions League?

Los octavos de final de la Champions League abren el telón este martes 10 de marzo con la disputa de los primeros partidos de la ida de la eliminatoria. A lo largo de las próximas semanas, varios gigantes del fútbol europeo medirán sus fuerzas en busca de los ocho billetes en juego hacia los cuartos de final de la máxima competición continental.

El elenco de participantes en la fase eliminatoria de la Champions cuenta con tres representantes del fútbol español: FC Barcelona y Atlético de Madrid salieron a escena en la noche del martes ante Newcastle y Tottenham respectivamente, mientras que el Real Madrid tendrá que esperar a mañana miércoles.

Al certificar su pase a la fase final de manera directa, el Barça inicia su camino en los octavos de final jugando como visitante, lo que le permite jugar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a favor. Atlético de Madrid y Real Madrid siguen el camino inverso al clasificar vía 'playoff'.

Ejercer como local apunta a ser clave en el desenlace de la eliminatoria, ya que Barça y Newcastle llegan con las espadas en todo lo alto después de que Lamine Yamal consiguiese rescatar un empate sobre la bocina.

¿Sigue vigente el valor doble de los goles fuera de casa?

En otros tiempos, el gol de Lamine Yamal en St. James' Park hubiese permitido al FC Barcelona afrontar la vuelta de la eliminatoria con una importante ventaja.

Esto se debe a la norma del valor doble de los goles fuera de casa, que daba el pase al equipo que más goles se hubiese apuntado a domicilio en caso de que la eliminatoria quedase en empate. Sin embargo, la eliminación de la regla desde la temporada 2021-22 dibuja un nuevo escenario.