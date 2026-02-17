¿Valen doble los goles fuera de casa en la Champions League?

Los playoffs de la Champions League abren el telón hoy martes 17 de febrero con la disputa de los primeros partidos de la ida de los playoffs. Gigantes del fútbol europeo de la talla del Real Madrid, PSG, Atlético o Inter acuden a esta ronda previa en busca de los últimos billetes en juego hacia los octavos de final.

En la siguiente ronda ya los equipos que terminaron la fase liga entre la primera y la octava posición de la clasificación, entre los que destaca el FC Barcelona como único representante del fútbol español.

Uno de los grandes partidos de esta noche es el Benfica - Real Madrid, pues implica que uno de los candidatos a conquistar la Champions podría quedar eliminado mucho antes de lo esperado. Los blancos afrontan la eliminatoria con ganas de venganza, pues los lisboetas fueron los responsables de que no accediesen a octavos de manera directa.

¿Sigue vigente el valor doble de los goles fuera de casa?

En otros tiempos, el gol de Vinicius Jr. en Da Luz hubiese permitido al Real Madrid afrontar la vuelta de la eliminatoria con una importante ventaja. Esto se debe a la norma del valor doble de los goles fuera de casa, que daba el pase al equipo que más goles se hubiese apuntado a domicilio en caso de que la eliminatoria quedase en empate. Sin embargo, la abolición de la norma desde la temporada 2021-22 dibuja un nuevo escenario.

Con el nuevo reglamento, al Real Madrid no le basta con empatar para avanzar de ronda. Sin embargo, un 0-1 o 1-2 del Benfica llevaría el partido a la prórroga.