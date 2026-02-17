CHAMPIONS LEAGUE
La vacilada de Otamendi a Vinicius: le enseña su tatuaje con la Copa del Mundo de Argentina y las redes se mofan del brasileño
Las cámaras cazaron el momento del partido en el que el capitán del Benfica se señaló un tatuaje con el trofeo mundialista a modo de mofa hacia el futbolista del Real Madrid
El estadio Da Luz vivió una noche de alta tensión en el Benfica - Real Madrid, un partido marcado por un episodio de presunto racismo contra Vinícius Jr. y por el cruce de gestos que encendió aún más el ambiente.
En la segunda mitad, el encuentro se detuvo durante varios minutos después de que el brasileño comunicara al árbitro François Letexier que Gianluca Prestianni le había dirigido el insulto “mono”.
El colegiado activó el protocolo antirracismo y el estadio quedó enmudecido durante unos minutos mientras futbolistas y cuerpos técnicos esperaban la resolución del colegiado. Finalmente, no sucedió nada y el balón volvió a rodar.
Vinícius discutió con varios jugadores del Benfica desde ese momenbto y protestó con gestos de indignación cada acción en la que participaba.
El vídeo viral del partido entre Otamendi y Vinicius
En ese momento, apareció Nico Otamendi, el capitán del Benfica. Durante unos minutos se las vieron sobre el césped, pero en el tramo final tuvieron un momento cómico sobre el terreno de juego en un saque de esquina.
Otamendi se mofó de Vinícius señalándose un tatuaje alusivo al Mundial de Catar 2022, conquistado por Argentina. El gesto se hizo viral en cuestión de minutos se leyó como símbolo de provocación hacia el brasileño.
Como curiosidad, el central argentino del Benfica también tiene tatuado a Leo Messi en uno de los dos costados vistiendo la elástica argentina y las redes especularon con que se había señalado en ese costado y no en el trofeo de campeón del Mundial.
El Real Madrid ganó por la mínima en su visita a un Benfica (0-1) que acabó con José Mourinho expulsado (es su segunda expulsión en Champions, la primera fue contra el Barça) y sin la posibilidad de pisar el césped del Santiago Bernabéu la semana que viene en el partido de vuelta de los playoffs de Champions.
