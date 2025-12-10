Unai Simón contiene al PSG

Resultado gafas en San Mamés. Un París Saint-Germain sin Ousmane Dembélé ni Lucas Chevalier - debido a un proceso gripal y un esguince, respectivamente - fue domesticado por unos Leones que sumaron un trabajado empate para mantener vivo su objetivo de clasificar para el playoff. Tras una primera mitad equilibrada, los de Luis Enrique dieron un paso al frente al descanso y asediaron el área de un Unai Simón que firmó una espectacular actuación bajo palos para contener al vigente campeón de Europa (0-0).

Llevaba San Mamés toda una semana de gala: Real Madrid, Atlético de Madrid... y París Saint-Germain. Cara y cruz ante los capitalinos y pondría el broche de oro a una exigente semana ante el vigente campeón de Europa. Prueba de fuego para los de Ernesto Valverde, con la pólvora mojada en la Champions y necesitados de puntos para poder optar al playoff.

Una necesidad que se palpó en el terreno de juego. Saltó el Athletic al césped con personalidad, plantando arriba la línea y robar en campo rival. Un plan que surtió efecto pero no pudo materializarse en goles. Los de Luis Enrique llevaron la batuta desde el primer minuto, pero a los vascos no les generaba problema alguno no tener apenas balón y esperar al fallo del rival.

Champions League: Athletic - PSG. / Associated Press/LaPresse / LAP

El cuadro athleticzale, de hecho, contuvo a un PSG algo impreciso en la salida de balón. La ocasión más clara de los parisinos no llegó hasta el añadido del primer tiempo. Llevó el sello de Senny Mayulu, que recibió el 'no' de un Unai Simón que firmó una atajada de reflejos para mantener a los suyos a flote al filo del descanso. Por parte de los locales, Berenguer trató de sorprender a un Safonov que sacó una mano providencial.

Imperial Unai

Había domesticado el Athletic a un PSG que llegó a sufrir durante varios minutos. El paso por vestuarios, no obstante, sentó de fábula al vigente campeón, que regresó con una marcha más. Imprimió velocidad en sus ataques, llegando con mucho peligro por ambos costados, sobre todo por el derecho. Pero se topó una y otra vez con un muro.

Unai Simón le negó el gol de nuevo a Mayulu e, instantes después, puso el guante para hacerle lo propio a Zaïre-Emery. Y la zaga se multiplicó para llegar a la ayudas defensivas y meter el pie para desviar los disparos de los atacantes parisinos.

Se limitaron a resistir unos Leones muy bien custodiados por un enorme Unai Simón bajo palos. Lo intentó por activa y pasiva un PSG que contó con la explosividad de Doué o los centímetros de Gonçalo Ramos en el corazón del área, pero Valverde introdujo frescura y piernas en la medular para contener a un París Saint-Germain que se quedó a cero en San Mamés. Punto trabajado de un Athletic que continúa fuera de los puestos de playoff.