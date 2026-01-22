Champions League
Unai responde al pulso con Joan Garcia
El de Murgia, tras otra gran actuación en la Champions, reabre el debate sobre la titularidad en la selección española
Auténtica noche de Champions la que nos regalaron ayer en Bérgamo Atalanta y Athletic Club (2-3). Los dos equipos llegaban con contextos muy distintos: mientras los locales buscaban dar un paso importante hacia los octavos, los vascos afrontaban su última bala para mantener vivas las esperanzas de play-off en la jornada final.
La alegría se la llevó el conjunto de Ernesto Valverde, gracias a los goles de Guruzeta, Nico Serrano y Robert Navarro, que remontaron el tanto inicial de Scamacca. Aunque Krstovic apretó el marcador en los minutos finales, el Athletic salió victorioso del New Balance Arena.
El eterno dilema de Luis de la Fuente
Parte del mérito del triunfo de ayer fue de Unai Simón, que siguió la línea mostrada durante toda la liguilla de Champions. En el minuto 38, el Atalanta pudo doblar su ventaja, pero se topó con un auténtico muro: el meta detuvo un doble disparo a bocajarro de Scamacca y Bernasconi, pese a que la jugada fue invalidada por fuera de juego.
El de Murgia, que ya firmó una exhibición ante el PSG y vive un momento dulce en Europa, vuelve a reabrir el debate sobre quién debe ser el titular de España en el Mundial. Mientras que Unai volvió a demostrar por qué lleva tantos años defendiendo la portería de la 'Roja', Joan García, en un nivel excelso, dibujan un nuevo pulso en esta batalla que promete traer cola hasta el final.
